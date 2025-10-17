Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Avilés se "alegra" de que el PP apoye ahora el rescate del Huerna

Campa: "El Ministerio tiene que entender y atender la reivindicación de Asturias"

Manuel Campa.

Manuel Campa. / Mara Villamuza

M. Martínez

Avilés

"Nos alegramos de que quienes en su momento aplaudieron a Cascos (Francisco Álvarez-Cascos) al PP y a sus decisiones, ahora estén con nosotros, de nuestro lado. En una posición además que la Federación Socialista Asturiana (FSA) viene defendiendo en sus congresos y en sus programas electorales". Manuel Campa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés (grupo mayoritario en el gobierno de coalición) y secretario general del PSOE en el municipio, se ha posicionado así de cara a la manifestación que se celebrará esta tarde en Oviedo para exigir el rescate del peaje del Huerna.

"El peaje del Huerna es una condena que el Partido Popular impuso a Asturias cuando el Gobierno de Aznar renovó la concesión en el año 2000 hasta el 2050. Eso siempre hay que recordarlo", afirmó el socialista, que también señaló al Gobierno central: "Asturias es consciente del alto coste del rescate, pero es justo que este peaje desaparezca, como estaba previsto en 2021. Asturias tiene esa posición y el Ministerio (de Transportes) tiene que entenderla y atenderla".

