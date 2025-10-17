El PSOE de Gozón quiere un crédito de 4 millones y el PP da prioridad a la deuda del agua

El Partido Popular de Gozón advirtió ayer al equipo de gobierno local (PSOE-IU) de que el Ayuntamiento corre el riesgo de perder el equilibrio presupuestario, es decir, su estabilidad económica. Y lo expresó así después de una comisión de Hacienda en la que el PSOE, según los populares, planteó solicitar un crédito para la construcción del futuro Teatro Carmen por valor de 3,9 millones de euros.

El nuevo portavoz del PP, Florentino Cuétara, que lo vuelve a ser después de dejar el cargo la pasada primavera, basó su afirmación en un informe de Intervención "desfavorable" a la petición de los socialistas. "Quieren solicitar un crédito de 3,9 millones de euros y todo ello después de haber perdido una sentencia este año en la que condenan al Ayuntamiento a pagar 3,6 millones más intereses por el contrato del agua; es inviable", sostiene Cuétara. Y recalcó que su grupo político "no puede estar más en contra" de esa intención del PSOE, entre otras razones, porque "no es el momento" de pedir ese crédito.

El renovado portavoz del PP entiende que aunque la sentencia condenatoria, la referente al impago de unas obras ya realizadas y no pagadas a la exconcesionaria del servicio de aguas, "se haya recurrido", no es un motivo suficiente para que el Ayuntamiento tenga que asumir un prástamo de de tal calibre. Las tesis de Cuétara, explicó, coinciden con el informe de Intervención y abunda además en que de salir adelante la operación para construir el Teatro Carmen, "el Ayuntamiento podría llegar a superar el 75 % del límite del nivel de deuda".

El interventor municipal sostiene en su informe que la opción más "prudente" para llevar a cabo esta operación económica sería esperar a la finalización del proceso judicial en curso dado el varapalo inicial a las arcas municipales, eso sí, en una sentencia pendiente de su resolución definitiva.

El portavoz del Partido Popular gozoniego entiende además que lo primero que tendría que hacer el Ayuntamiento para afrontar esa situación sería "consignar esos 3,6 millones más los intereses" antes de hacer frente a otra operación crediticia. "No es el momento de pedir ese crédito", reiteró Florentino Cuétara.

Sobre la sentencia de Asturagua, el portavoz del PP defendió que su grupo "no se alegra" del resultado porque "va a tener que ser pagada por todos los vecinos de Gozón". Eso sí, no dudó en calificar de "mala gestión" el procedimiento del gobierno local en este caso, "porque lo que debería haber hecho el Ayuntamiento era abonar todas las obras pendientes porque ya habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento en 2014".

Cabe destacar en este caso que la sentencia está relacionada con el proceso de remunicipalización del servicio de aguas y con el nuevo gobierno salido de las urnas en 2015, cuando el alcalde, Jorge Suárez, consiguió el bastón de mando del municipio. El PSOE encargó un informe externo para evaluar una serie de obras ejecutadas por Asturagua y ese documento contradecía considerablemente la deuda que la empresa consideraba. De ahí ese litigio que ahora aún está pendiente de una sentencia firme.