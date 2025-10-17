Relevo en la cofradía de Rivero y San Pedro: habrá elecciones a Hermano Mayor

Carlos Fernández Mora dejará de ser Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro Apóstol. "Es momento de cambiar, de dar paso al relevo generacional", asegura. Eso sí, continuará como presidente de la Junta de Cofradías de Avilés.

La Cofradía ha convocado para mañana una junta general extraordinaria en la que se pondrá fecha a la elección del nuevo Hermano Mayor (o Hermana) para los próximos cuatro años y se establecerá la composición de la junta electoral, que formara la mesa electoral el día de las votaciones.

Fernández Mora fue reelegido Hermano Mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro Apóstol en julio de 2021. Ya entonces, en una entrevista con este periódico, aseguró: "Me gustaría seguir formando parte de la cofradía pero no como Hermano Mayor; creo que es hora de dar el relevo a los jóvenes".

La Santa Cruz

La Hermandad de la Santa Cruz también ha celebrado elecciones recientemente, en las que ha sido reelegido en la presidencia José Iván Álvarez Heres, el único candidato que se presentó a estos comicios internos.