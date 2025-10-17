La Seronda de Illas reivindica el maíz asturiano (y lo hace de forma dulce y esponjosa)

La seronda, el otoño, es el tiempo de la esfoyaza, es decir, de esas reuniones para deshojar las panoyas de maíz. En Illas, la fiesta de la Seronda, que se celebra este fin de semana en Callezuela, también se reivindica la tradición y el maíz y todo a través de un concurso de bizcocho que ha organizado "Tarucu", que es la asociación dedicada a recuperar la memoria histórica del maíz. El reconocido pastelero Miguel Sierra es el presidente de este colectivo y uno de los miembros del jurado de este concurso.

"Lo primero que ha de tener el bizcocho es una buena hariza de maíz porque, sobre todo, queremos poner en valor la utilización del maíz asturiano y las recetas tradicionales, no solo en pastelería sino también en la cocina", señala Sierra, que en el concurso valorará que los bizcochos sean "esponjosos y apetecibles".

"Tarucu"

"Tarucu", con sede en Illas, sigue con sus pasos de divulgación e investigación acerca del maíz y recientemente ha colaborado con una exposición de fotos con el Museo del Pueblo de Asturias. Todo ello en un año en el que la cosecha de maíz "ha sido complicada porque cuando se sembró paró de llover".

Sierra defiende que en Asturias "hay escasez de producto y, en ocasiones, dificultad para encontrar esa materia prima que se necesita para elaborar, por ejemplo, bizcochos". Por eso, reitera, es "muy importante" preservar las variedades autóctonas -"que suman más de 200 de acuerdo con el Serida"- "porque puede llegar un momento en que desaparezcan".

Jurado

El jurado del concurso de bizcochos está formado por Miguel Sierra, la guisandera illense Isabel Alonso Moris; la presidenta club de guisanderas de Asturias, Amada Álvarez Pico, el patrono de la Fundación Grande Covian, Carlos Guardado y Luis Javier Del Valle, en representación del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos.

Homenaje a "El Maestru"

La fiesta de la Seronda mantiene su idiosincrasia, con la que nació hace dieciocho años. Habrá cesteros, madreñeros, ferreros, talleres, puestos de tortos de maíz y la exhibición de Eugenio Linares que hará tallas de madera con motosierra y que sorteará, una el sábado y el domingo. También se suma al mercado la asociación de familias del CRA Castrillón Illas que montarán un puesto junto al de otros colectivos del tejido asociativo del concejo además del concurso de bizcochos de maíz.

Música y danza

La Seronda es sinónimo de otoño y también, en Illas, de música. Habrá varias actuaciones. El sábado actuará la cantante de tonada asturiana Anabel Santiago a partir de las 20.00 horas. La cita del domingo contará con un concierto de la banda "La Garrapiella" previsto para las 13.00 horas, que precederá al homenaje a José Manuel Reguero, "El Maestru", monologuista y humorista natural de Illas. "Cada año reconocemos a un vecino, a una persona importante del concejo y este año pensamos en José Manuel porque siempre le da visibilidad a Illas", señaló Chelo Areces, concejala de Bienestar Social e impulsora de la Seronda. Ya por la tarde del domingo, sobre las 17.00 horas, habrá juegos infantiles y la actuación de "Ximielga la saya".