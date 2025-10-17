Las vecinos de Valliniello inician con una comida los festejos por la adhesión hace un siglo a Avilés

Valliniello es muchas cosas, y desde hace un siglo parte de Avilés. Valliniello es "la leche" del concejo –concentra la mayor parte de ganaderías de Avilés–. Fue también una de las zonas más contaminadas de Europa y la puerta de entrada para las gentes de toda España que buscaban su pan en Ensidesa. Valliniello escribió también un capítulo con mayúsculas en la historia. Fueron estos paisanos que se forjaron del puente Azud en adelante los que defendieron el sitio de Avilés contra las tropas Napoleónicas. Aquellos portaban al cuello pañuelos azules y grana, enseña ahora del Navarro. Ahora los de Valliniello están de folixa. Celebran que hace un siglo pertenecen a Avilés, aunque los más críticos siguen el eslogan "Ni de Avilés ni de Gozón. Valliniello ye nación". Ayer hubo comida de convivencia organiza por las Amas de Casa. También misa. El fin de semana continuará la "folixa". Habrá música, otra comida de hermandad y una conferencia.