Avilés conquista la madrileña parada de Sol
Una enorme imagen de la ciudad se exhibe en la estación de metro más concurrida de Madrid
M. Martínez
La calle San Francisco es la imagen elegida para "vender" Avilés en la capital de España. Una enorme fotografía de la céntrica vía avilesina ha sido elegida para la promoción del 40º aniversario de la campaña "Asturias Paraíso Natural" para la estación de metro de Sol, en Madrid, la más concurrida, con más de 73 millones de usuarios en 2024. La cifra la sitúa en el primer puesto del ranking de estaciones más utilizadas en Madrid.
La icónica marca "Asturias Paraíso Natural" fue una apuesta del Principado por "vender" el turismo de montaña y de naturaleza en un momento en el que sólo el sol y la playa parecían tener sentido. Pasadas cuatro décadas, la silueta de los arcos del templo Prerrománico Santa María del Naranco a través de los que se ven unas montañas que enlazan con el mar sigue siendo totalmente reconocible. Ahora, incorpora la imagen de Avilés y su casco histórico milenario.
