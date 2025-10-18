Decepción de los afectados por los despidos en Windar tras la reunión con la Alcaldesa

Desánimo. Ese fue el sentir con el que los trabajadores de Windar Wind Services salieron ayer del Ayuntamiento de Avilés tras reunirse con la alcaldesa, Mariví Monteserín. "Esperábamos más implicación por su parte, ya que el Ayuntamiento tiene contacto directo con la empresa, que nació y creció en la comarca de Avilés", aseguraron desde el comité de empresa.

Tras la reunión, Mariví Monteserín declaró que "los trabajadores tienen que conseguir en el SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) la mejor situación dentro de la complejidad de un despido. Nos duele muchísimo porque son de Avilés y Gijón y nos incumbe cualquier despido de nuestras industrias".

La entrevista con la alcaldesa fue un jarro de agua fría para los 25 afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea la dirección de Windar. "Nos dijo que confía en que el Sasec encuentre una solución, pero que en caso de que haya despidos, tenemos que confiar en nuestra profesionalidad y que esto no acaba en Windar. Nos dijo que donde se cierra una puerta se abre una ventana. Le faltó decirnos que si queríamos, nos ayudaba a redactar el currículum vitae de las 25 personas que vamos a ser despedidas", explicaron desde el comité de empresa.

Al cierre de esta edición, los afectados desconocían si los últimos días de negociación serán en el Sasec o en las oficinas de la compañía. Y es que la empresa tiene que aceptar la propuesta de que medie el servicio público.

Windar justifica los despidos en la rescisión y paralización de proyectos que le han dejado sin carga de trabajo. Los afectados por su parte, aseguran que es una situación coyuntural y piden que, en lugar de ser despedidos, se les aplique un expediente de regulación de empleo temporal, como al resto de compañeros de Windar Wind Services.