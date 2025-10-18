Facilitar la rehabilitación de pisos y edificios: la clave para crear vivienda en Avilés

El gobierno local puede facilitar la puesta en el mercado de vivienda incluso a corto plazo. Para eso apuesta por la construcción en solares vacíos y la rehabilitación de edificios y pisos en el casco urbano y en los barrios, lo que permitiría tramitar licencias para hacer hasta 900 viviendas sin realizar modificación alguna en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Es larga la lista de solares en los que se podría intervenir con carácter inmediato. Por ejemplo, en La Grandiella hay suelo público de Sogesproa para 442 viviendas; la empresa municipal Ruasa tiene para 66 más.

Hay terrenos privados en la zona de Campelo para otra 69; en El Alfaraz quedan dos manzanas por desarrollar para unas 90 viviendas; en la calle González Abarca 47, propiedad de Moygarsa, hay un solar para construir 50 más.

En el casco histórico

Ya en el cogollo de la ciudad está, en El Nodo, en la calle Balandro 10 y 12, se pueden construir 34 viviendas. Está la calle La Estación, en los números 1,3,5,7, y 9, que son propiedad privada pero en las que se podrían habilitar unas 10 viviendas. En la calle La Estación 24 y en Emile Robín se van a edificar ahora 10 apartamentos turísticos y 15 viviendas. En la plaza de España número 10 también se pueden habilitar 5 pisos, y otros tantos en Rivero 109.

A todos ellos se sumarán, previsiblemente en 2026, otras 55 viviendas en terrenos del Principado y del Ayuntamiento en el marco del proyecto "Las Alas-La Muralla".

Y no solo eso. El gobierno local también tiene sobre la mesa opciones que considera interesantes para rehabilitar edificios completos. Hay varios ejemplos, como los números 19 y 42 en la calle Rivero, también en La Ferrería, donde estaba El Candil; en la calle La Fruta, donde la antigua perfumería Gely, en La Muralla, en el que estaba Azcárraga.

El urbanismo futuro

Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano, señaló que "para el gobierno, la apuesta por la rehabilitación es fundamental en el urbanismo actual y futuro. Las edificaciones que puedan ser rehabilitadas en el centro y en los barrios ayudarán a la mejora del acceso a la vivienda y también de la ciudad, y debe ser una apuesta presente y futura".

Y remarcó que "no se trata solo de modificar el Plan Urbano para avanzar en un urbanismo sostenible y actual más que en grandes bolsas de suelo, sino que debe haber apuesta por edificios en el casco histórico y en los barrios para mejorar su situación tanto estéticamente como en su capacidad para atraer población.