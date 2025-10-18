Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU y el PP tumban el plan del PSOE para construir el teatro Carmen en Luanco

La coalición convoca una asamblea con sus afiliados: "El pacto de gobierno está en riesgo"

Los entonces candidatos del PSOE e IU, Jorge Suárez y César Fidalgo, respectivamente, se estrechan la mano nada más firmar el acuerdo de gobierno en 2023.

Illán García

Luanco

IU, que es socio de gobierno del PSOE en Gozón, y el PP votaron ayer en sintonía contra el crédito que los socialistas querían pedir para construir el Teatro Carmen en Luanco. Ambos vincularon su voto en contra con la situación económica municipal derivada de la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 3,6 millones más intereses por obras ejecutadas y no abonadas por la exconcesionaria del servicio de aguas. La sentencia aún no es firme y está recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La votación fue ajustada, ocho votos en contra y siete a favor de solicitar ese crédito.

El alcalde, Jorge Suárez, defiende que el Pleno de ayer "dejó claro" que la oposición y su socio de gobierno "no quieren el equipamiento" porque, a su juicio, el Ayuntamiento tiene actualmente capacidad para afrontar ese crédito. "El interventor no pone reparos al crédito y a día de hoy podríamos hacerlo sin problemas", expresó tras la sesión plenaria. Todo ello pese a que también existe un informe previo desfavorable de Intervención. Mientras, su socio de gobierno, IU, ya ha convocado una asamblea con sus afiliados el próximo lunes porque considera que elevar el debate sobre el crédito para el Teatro Carmen al Pleno supone "una falta de respeto" y una "deslealtad" y que, además, esta tesitura pone en riesgo el pacto que ambos grupos de izquierdas suscribieron a principios de mandato, como declaró a este periódico la coordinadora local de IU, Pilar Suárez.

"La situación económica no es excusa para votar en contra, podían haberse abstenido o haber abandonado el Pleno: estamos con deuda cero, no debemos nada y hay dinero en el banco", señaló Jorge Suárez, que teme que dada la oposición de su socio de gobierno a sus planes vía crédito bancario, la opción que le queda al ejecutivo local "es no poder pedir créditos hasta que haya una sentencia firme del agua y continuar el mandato sin equipamientos y finalizarlo con cinco o seis millones en caja".

