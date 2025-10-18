Mariscal dibuja cerámica de Avilés: "Ha sido un regalo"

"Javier Mariscal ha hecho un trabajo impresionante con nuestra cerámica tradicional", destacó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la inauguración de la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", una muestra que, en realidad, es la trigésima edición del Certamen de Cerámica "San Agustín".

Desde ayer y hasta el 30 de noviembre, la Casa de Cultura acoge las 39 piezas que ha intervenido el artista valenciano en Avilés. "Gracias a la cultura sabemos quiénes somos y dónde estamos", destacó Mariscal, que explicó su trabajo en la Factoría Cultural: "Esto está firmado por Mariscal, pero esto viene de un trabajo de profesores de Cerámica. Para mí ha sido un regalo poder meterme en esto", destacó.

Ramón Rodríguez, que fue el primer director de la Escuela de Cerámica, ponderó el Certamen: "Esto nació en algún momento con el ánimo de que el mundo de la cultura atendiera también a la cerámica".