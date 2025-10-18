Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mariscal dibuja cerámica de Avilés: "Ha sido un regalo"

La Casa de Cultura exhibe 39 piezas de barro intervenidas por el artista valenciano

Un momento de la inauguración.

Un momento de la inauguración. / Mara Villamuza / Mara Villamuza

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

"Javier Mariscal ha hecho un trabajo impresionante con nuestra cerámica tradicional", destacó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la inauguración de la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", una muestra que, en realidad, es la trigésima edición del Certamen de Cerámica "San Agustín".

Desde ayer y hasta el 30 de noviembre, la Casa de Cultura acoge las 39 piezas que ha intervenido el artista valenciano en Avilés. "Gracias a la cultura sabemos quiénes somos y dónde estamos", destacó Mariscal, que explicó su trabajo en la Factoría Cultural: "Esto está firmado por Mariscal, pero esto viene de un trabajo de profesores de Cerámica. Para mí ha sido un regalo poder meterme en esto", destacó.

Ramón Rodríguez, que fue el primer director de la Escuela de Cerámica, ponderó el Certamen: "Esto nació en algún momento con el ánimo de que el mundo de la cultura atendiera también a la cerámica".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  2. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  3. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  4. Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
  5. Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
  6. Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una 'buena campaña
  7. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  8. Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola

Mariscal dibuja cerámica de Avilés: "Ha sido un regalo"

Mariscal dibuja cerámica de Avilés: "Ha sido un regalo"

IU y el PP tumban el plan del PSOE para construir el teatro Carmen en Luanco

IU y el PP tumban el plan del PSOE para construir el teatro Carmen en Luanco

PP y Podemos ponen el foco fiscal en la ORA y en la subida del agua

PP y Podemos ponen el foco fiscal en la ORA y en la subida del agua

Una nueva vida en los barrios: la apuesta de IU para 2026

Una nueva vida en los barrios: la apuesta de IU para 2026

El PSOE de Avilés se "alegra" de que el PP apoye ahora el rescate del Huerna

El PSOE de Avilés se "alegra" de que el PP apoye ahora el rescate del Huerna

La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional

La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional

Dani Vidal, entrenador del Avilés, ante el partido de mañana contra el Talavera: "Los resultados son consecuencia del trabajo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, ante el partido de mañana contra el Talavera: "Los resultados son consecuencia del trabajo"

Ricardo Darín, que actúa esta semana en Avilés: "Del teatro lo que me impacta es cuando, a una carcajada, te devuelven un tsunami de energía"

Ricardo Darín, que actúa esta semana en Avilés: "Del teatro lo que me impacta es cuando, a una carcajada, te devuelven un tsunami de energía"
Tracking Pixel Contents