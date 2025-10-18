Las oportunidades laborales en tierra: otra visión del Puerto

El Puerto de Avilés no solo quiere crecer en extensión. También quiere ofrecer una imagen distinta: la de un espacio en el que desarrollarse profesionalmente. Por eso ayer recibió la visita de estudiantes de la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo, a los que se les ofreció una visión de las instalaciones portuarias y del trabajo que se realiza en ellas.

Tras la "parte teórica" en el edificio de la Autoridad Portuaria, se pasó a la parte "práctica", con una visita al buque "Key Knight", atracado en el Muelle Sur, consignado por Alvargonzález en operación de descarga de concentrado de zinc para Asturiana de Zinc (Azsa). Y una curiosidad como muestra de los nuevos tiempos: las alumnas reivindicaron el aumento de mujeres en un sector tradicionalmente masculinizado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y Manuel Echeverría, director del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio, fueron los encargados de explicar por qué el Puerto de Avilés "tiene una actividad muy intensa y muy vinculada al desarrollo económico de Avilés y de Asturias". Y Sara Vega, de Alvargonzález, expuso su propia experiencia.

El presidente portuario avilesino incidió en que el de Avilés es "un puerto milenario e importante, que aporta mucho valor a la industria asturiana y que está en permanente transformación, lo que ha permitido y permite nuevas actividades industriales". Se refirió entonces a la actividad que realizan ahora Windar, en el sector eólico, Idesa, con sus gigantes bienes de equipo, y Asturfeito, con sus enormes y sofisticadas piezas.

Las mujeres y el mar

La mallorquina Marta Juan Ferrol estudiante del máster de Náutica, señaló el desconocimiento que existe sobre la profesión. "Es una profesión que no es muy conocida. Estamos acostumbrados a escuchar las de abogado, maestro... y cuando e habla de náutica se piensa en oficiales, capitanes y prácticos, pero hay más salidas profesionales. Es cierto que la mayoría nos centramos en navegar aunque en tierra tenemos muchas salidas, como aduanas, salvamento marítimo, los puertos, y la formación", puso como ejemplo. Y destacó que, "aunque todavía no somos muchas mujeres, esto ya va cambiando".

Estefanía Blanco es de Pola de Laviana, y también cursa el máster de Náutica, "porque tengo la diplomatura y lo necesito para ser capitán. Navegando te quedas un poco estancado si no lo tienes. Estuve navegando varios años, también trabajé en tierra, y es difícil cambiar de un sector a otro, porque el nuestro es muy especial y en tierra las cosas son diferentes. Ahora estoy conociendo como se mueve la logística que hay detrás del puente de mando".

Como su compañera, también señaló que "la mujer va entrando poco a poco" en el sector, y añadió que el mayor hándicap es la maternidad, porque "tecnológicamente los equipos avanzan muchísimo y es difícil cuándo estás uno o dos años fuera". Pero, el trabajo en tierra también ofrece oportunidades.