Sorpresa en la playa de San Juan

Una bandera palestina ondea en el arenal

La bandera de Palestina ondeando en la playa de San Juan.

M. Martínez

San Juan

Los bañistas más madrugadores se encontraron esta mañana con una sorpresa en la playa de San Juan. Una bandera de palestina ondeaba en lo alto de un mástil "plantado" en la zona de las dunas, en lo más alto del arenal.

La pregunta era la misma entre todos ellos: ¿quién habrá puesto esto aquí? Pero, evidentemente, no había respuesta.

