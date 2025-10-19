Ya hay medidas para preservar la angula, y no es cerrar la pesquería

La campaña de la angula comenzará el próximo 1 de noviembre y lo hará, como en los últimos años, con una costera de treinta días de pesca durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y quizá alguna jornada más en marzo, para así garantizar la sostenibilidad biológica de esta pesquería tradicional.

Así lo explicó ayer el director general de Pesca, Francisco González, en la rula de La Arena (Soto del Barco), en compañía del patrón mayor de la cofradía arenesca, Marino Díaz, y su homólogo de Cudillero, Ramón Jesús Riesgo, además de otros profesionales.

La nueva temporada de pesca del alevín de la angula traerá consigo otra "medida restrictiva más", que implicará la reducción de las embarcaciones dedicadas a esta pesquería "que son las que tienen más capacidad de pesca", detalló el director general de Pesca, en los próximos dos años.

Actualmente, prosiguió Francisco González, existen un total de 36 embarcaciones anguleras, una cifra que irá a menos en las próximas campañas.

El plan de reducción de la flota cuenta con el beneplácito de la Secretaría General de Pesca, "porque esto requiere un informe favorable de Madrid", y se hará con cargo al fondo europeo marítimo de Pesca en un 70% y el resto, se afrontará con el plan financiero del Principado. Esta cuestión permitirá el desguace de buques o su readaptación a actividades distintas de la pesca comercial.

El patrón mayor de La Arena, Marino Díaz, defendió la propuesta del Principado de reducir la flota. "Hay mucha gente que tiene que dejar sus barcos por las malas condiciones de la pesca, por eso estamos de acuerdo con la dirección de Pesca por el esfuerzo que está haciendo para llegar a estas conclusiones", señaló.

A su lado, su homólogo de Cudillero, Ramón Jesús Riesgo, también respaldó la propuesta porque entiende que la reducción de la flota "hará que sea un poco más rentable" la pesquería con el fin también de que siga adelante en los próximos ejercicios. "Tomamos estas medidas reduciendo la flota en vez de cerrar la pesquería –como se ha aplicado en el País Vasco–. En los siguientes años veremos lo que va pasando con la campaña", añadió Riesgo.

Precisamente sobre la prohibición de la angula en Euskadi, Francisco González aclaró que su pesquería tenía un "carácter recreativo". "Era totalmente diferente a nuestro modelo de gestión. Por eso quiero destacar el esfuerzo enorme que ha hecho el sector angulero en general reduciendo desde hace muchos años licencias, reduciendo el esfuerzo de pesca e intentando hacer las cosas de manera correcta", señaló el director general de Pesca, que añadió que la pesquería de la angula en Asturias "se pone siempre como ejemplo porque está muy controlada y busca mantenerse frente a medidas tan restrictivas como la finalización de la campaña". n