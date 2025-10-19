Manu Barrera, el pequeño que murió de leucemia, logra que casi mil personas corran en Soto del Barco

Manu Barrera sigue sumando apoyos. Cada año más. Cerca de un millar de personas de todas las edades, y también alguna mascota, participaron ayer en la carrera solidaria que cumplía su sexto aniversario y que lleva el nombre el pequeño sotobarquense que falleció con solo 9 años a causa de una leucemia . "Es todo un orgullo. Cada año va a más", aseguró Yessica González, la madre del pequeño, unas horas antes de que comenzase el evento.

La VI Carrera Manu Barrera ya tenía al mediodía de ayer unas 800 personas adultas inscritas y casi un centenar de menores. "Y todavía se están apuntando más", afirmaba emocionada la madre del pequeño. La carrera podía ser de 10 kilómetros, o bien una caminata de cuatro.

El recorrido ya es bien conocido por los participantes, ya que la mayoría se apuntan año tras año para colaborar en esta actividad solidaria. La carrera para los adultos discurre desde el palacio de La Magdalena hasta La Arena y vuelta), mientras que la caminata pasa por El Castillo, Caseras, Foncubierta y vuelta al Palacio. Para los menores se prepara también un recorrido especial en cada edición.

Yessica y su marido, Manuel, no cejan en su empeño de conseguir fondos que sirvan de ayuda a la investigación contra el cáncer. Y lo hace a través de la asociación "Deporte vs Cáncer infantil", fundada en 2014.

Manu Barrera González falleció en 2017 con solo 9 años a causa de una leucemia que se le diagnosticó cuando tenía 18 meses. Su corta vida fue de lucha continua, un esfuerzo que sus padres continúan para que no haya sido en balde y se pueda ayudar a más personas a través de la investigación.