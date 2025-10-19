Los muelles deportivos de Avilés, en lo más alto (aquí están las razones)

El puerto deportivo de Avilés ha cerrado un verano histórico con más de 250 tránsitos (barcos visitantes), una cifra récord que supera ampliamente los registros anteriores y consolida a la ciudad como uno de los destinos preferidos por los navegantes. "Andábamos por doscientos y este año hemos superado los 250. Han venido más barcos y también hemos registrado más noches de estancia", explica Mario Bada, responsable del club náutico Marina de Avilés-La Peñona. Destaca también que cada vez más embarcaciones deciden pasar el invierno en Avilés. "Empezó quedándose uno, y ahora son seis o siete los que pasan el invierno aquí antes de continuar viaje", añade. De esto tiene parte de culpa la proximidad con el Aeropuerto de Asturias: "Hay navegantes que dejan aquí el barco y van y vienen en avión", apunta.

El crecimiento se nota también en la diversidad de nacionalidades. Por el puerto avilesino han pasado franceses, alemanes —con un repunte notable—, australianos, suizos, finlandeses e incluso "un catamarán gigante" procedente de California (EE UU). "Antes no estábamos ni en el mapa. Hace aproximadamente una década apenas dábamos cabida a los de aquí y poco más. Ahora el boca a oreja entre navegantes nos ha puesto en el radar internacional", señala Bada.

No lo dice por decir. Uno de los factores clave del éxito ha sido la buena valoración en la aplicación náutica "Navily", una especie de "Airbnb" especializada donde los usuarios puntúan aspectos como la acogida, la limpieza o la calidad de los servicios. "Avilés ha pasado de no existir a estar en el tercer puesto detrás de Gijón centro y Ribadesella, y el mes pasado ya nos situamos en el primer puesto", valora Mario Bada.

Las ventajas avilesinas

El puerto destaca por su trato cercano y familiar. Los usuarios reciben por "WhatsApp" toda la información necesaria sobre su amarre, y si llegan fuera de horario se les facilitan códigos de acceso a las duchas y lavandería. Además, todos los miércoles se celebra el "día de patrones", una comida conjunta que refuerza el ambiente comunitario. Asiste quien quiere. "Les sorprende mucho estar en un entorno industrial y, a la vez, tan céntrico. En apenas unos minutos están en el centro de Avilés", comenta Bada.

Con 236 plazas en total, el puerto dedica un 20 por ciento al tránsito y mantiene unos 175 de base, de los cuales más de 30 son veleros, una cifra que ha crecido significativamente en la última década. "Tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Avilés apuestan decididamente por el desarrollo del puerto deportivo", dice Bada. En cuanto a dónde está el techo de las instalaciones deportivas, el presidente del club náutico se muestra precavido: "Si este crecimiento se mantiene, con los años tal vez habría que plantearse una ampliación. Pero de momento nos arreglamos así. Solo estamos algo justos en amarres de base para barcos de más de ocho metros de eslora", concluye desde un puerto deportivo que ahora es un referente en Asturias.

Los tránsitos

El crecimiento del puerto deportivo con el "boom" de tránsitos convive en el puerto avilesino con el día a día, con las embarcaciones de base, muchas dedicas a la pesca recreativa, y con la actividad ordinaria del club, que ahora retoma la formación náutica tras el parón estival. Este fin de semana han comenzado en concreto distintos cursos para titulaciones de recreo, en concreto los títulos PER (Patrón de embarcaciones de recreo), patrón y capitán de yace. Los exámenes serán en enero. Estas titulaciones permiten el gobierno de embarcaciones según esloras, entre otras características. En Avilés también se puede obtener el popularmente llamado "titulín" –licencia de navegación– y el título de patrón de navegación básica.

"Hemos habilitado un aula nueva en la antigua nave de rederos y ahí damos ahora las clases. Llevamos veinte años formando a gente y cada vez hay más afición", destaca Mario Bada, presidente del club náutico Marina de Avilés-La Peñona.