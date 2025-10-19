El PP de Castrillón obvia las políticas de igualdad, denuncia Izquierda Unida

Izquierda Unida (IU) de Castrillón ha denunciado la parálisis de la política de igualdad en el Ayuntamiento de Castrillón desde que gobierno el PP. Y para explicarlo ha utilizado lo que considera un ejemplo reciente: la concejala Lourdes López, responsable de dicha concejalía, fue la única que no asistió a la reunión comarcal para organizar los actos del próximo 25N, que incluye una marcha de la que este año Castrillón es, además, el municipio anfitrión. Y no solo no acudió la edil del gobierno del PP castrillonense, sino que tampoco envió en su lugar a ninguna otra persona, "pese a contar con varios concejales liberados", señalaron desde IU.

"Hemos sido testigos de la más cruda realidad de lo que le importa al gobierno municipal la concejalía de igualdad, una concejalía que únicamente por vergüenza no suprimen", afirmaron desde el primer partido de la oposición en Castrillón. "Es una muestra más de la falta de interés y de sensibilidad del actual gobierno hacia las políticas de igualdad, vaciando de contenido la concejalía, la Casa de Encuentro y el propio Consejo de las Mujeres".

El partido que en el Ayuntamiento encabeza la anterior alcaldesa, Yasmina Triguero, enumeró además los incumplimientos del gobierno del PP en Castrillón en este mandato: el desarrollo del Plan de Igualdad Municipal sigue sin avances; no se ha reforzado el personal para garantizar la apertura de la Casa de Encuentro por las tardes; no se ha buscado alternativa a la desaparición de la aplicación Agrestop, una herramienta útil en la prevención de la violencia machista; el contrato del Punto Lila no se ha renovado ni ampliado a otras fiestas y eventos concurridos; no existe técnica de igualdad ni previsión alguna de cubrir este puesto clave; la transversalidad de género en la acción municipal, que debería impregnar todas las áreas, brilla por su ausencia, y se han suprimido la mayoría de partidas económicas dejándolas en la mínima expresión.

"Lo poco que se mantiene activo es gracias al esfuerzo y la persistencia del movimiento asociativo de mujeres, no al impulso institucional que debería garantizar el Ayuntamiento", señalan desde la coalición de izquierdas castrillonense.

Por si fuera poco, añade IU, "a todo ello se suma un hecho especialmente simbólico: este año se cumple el 15º aniversario de la apertura de la Casa de Encuentro de las Mujeres de Castrillón, que abrió sus puertas el 4 de junio de 2010, y como era de esperar no ha habido ninguna actividad ni reconocimiento institucional para conmemorar una fecha tan significativa en la historia de las políticas de igualdad del municipio".

Por todo ello, IU exige al gobierno municipal "una rectificación inmediata, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la recuperación de una agenda feminista activa y transversal que devuelva a Castrillón el papel de referencia que nunca debió perder".