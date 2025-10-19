El PSOE de Corvera cuenta con los ingresos por la ciudad deportiva del Avilés para llegar a 28,7 millones de presupuesto

El PSOE de Corvera presentará en el Pleno del martes 28 su proyecto de presupuestos para 2026. Las cuentas alcanzan los 28,7 millones de euros "gracias a posibles ingresos extraordinarios previstos", mientras que el techo de ingresos ordinarios se sitúa en 21.153.505 millones.

"Con este presupuesto, garantizamos que los servicios públicos sigan siendo de calidad y, al mismo tiempo, serán una palanca muy potente para continuar impulsando el desarrollo de nuestro concejo", indicó el alcalde, Iván Fernández.

Las cuentas para 2026 incluyen 7.632.000 euros de ingresos supeditados a "actuaciones extraordinarias y singulares" (4,7 millones proceden del impuesto de construcciones presumiblemente por la Ciudad deportiva del Real Avilés y 1,8 de tasas de construcción; 675.000 euros por el cobro de la tasa del 1.5% por la ocupación de dominio público de las empresas explotadoras de servicios de suministros generales; y 395.000 euros que el gobierno espera recibir del Estado).

El presupuesto ordinario sin esos ingresos "va a ser de 21.153.505 euros, un 3,25% más alto que el actual. Las inversiones suponen casi el 32% del presupuesto, con 1.526.000 euros de carácter ordinario, que pasan a ser 9.123.636 euros teniendo en cuenta los ingresos extraordinarios", apuntó el Alcalde, que detalló además otros 8.003.765 euros para sufragar los gastos de personal, (un 27.68% del total). También figuran 70.500 euros en gastos financieros.

"Las cuentas están saneadas y con deuda cero, los gastos financieros se deben a las cuentas corrientes y gastos por transferencias y pagos", detalló Iván Fernández.

Los gastos corrientes son casi un 36%. Otro capítulo es el de ayudas municipales y suman 979.200 euros. También figuran 250.000 al fondo de contingencia por la subida salarial del personal, previsto para el año que viene. "Este presupuesto consolida el crecimiento del concejo. Incide en la estabilidad y el progreso y se sustenta en bases sólidas, certezas y en la previsión de ingresos extras que confiamos se materializarán", concluyó.

Las inversiones

