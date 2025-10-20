Un centenario que une en torno a una mesa de hermandad

Nada más llegar a la zona donde está construida la iglesia de Valliniello se notaba que la jornada dominical no era un día cualquiera en el barrio.

La Banda de Música de Avilés tocaba algunos de los grandes éxitos de Michael Jackson mientras, poco a poco, los vecinos iban cogiendo sitio en la carpa. "¿Cómo íbamos a faltar un día así? Hay que aprovechar cualquier celebración para acercarse", señala María Jesús Sánchez, que portaba una gran nevera azul con todo lo necesario para una buena comida. "Embutido, tortilla, empanadas… Aquí no puede faltar de nada", bromeaba la avilesina.

La comida popular de ayer puso el punto y final a una semana llena de actividades en el barrio avilesino para celebrar el centenario de su integración en el municipio de Avilés.

"Siempre presta hacer cosas así. Es muy importante reivindicar nuestra historia como barrio y que se sepa que estamos aquí", señala José María Gutiérrez, que trata de escapar de la carpa de la fiesta para intentar refrescarse.

"Lo más importante es demostrar lo unido que está el barrio y las ganas que tenemos de hacer cosas. Por eso presta venir a comidas como esta. No es por el hecho de comer fuera, es para estar de charla con los vecinos y vernos todo”, asegura Concha Méndez, otra de las que porta una decena de táperes para toda su familia.