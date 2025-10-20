Colapso en la preventa de entradas para el concierto de la nueva gira de Aitana en Avilés

Aitana, que actuará el próximo junio en Avilés, ya trae cola en la ciudad. La apertura de la preventa de entradas para el concierto de la gira "Cuarto Azul World Tour" estaba prevista para hoy, lunes 20, a las 10 horas, pero un colapso en la página web del proveedor ha motivado que se reabra a media tarde.

Según las primeras explicaciones oficiales la venta de entradas ha quedado detenida tras la caída masiva de Amazon Web Services.

La compra de tickets se retrasa, por tanto, hasta las 16.00 horas de hoy.

La cita, en el pabellón de La Magdalena

Avilés se ha colado en la gira que la cantante Aitana plantea para el año que viene. El próximo día 26 de junio -una semana después de "El último de la fila"- la popular cantante catalana, que saltó a la fama tras concursar en Operación Triunfo, va a presentar en Asturias su gira "Cuarto Azul World Tour".

El pabellón de La Magdalena la está esperando: el espectáculo, como el del dúo que forman Quimi Portet y Manolo García, se montará en los prados de acceso a la sala de conciertos más grande de la comarca y ya han vendido 18.000 entradas.

A partir de entonces, se abren las taquillas para el resto de los aficionados.

Miles de personas

El Ayuntamiento espera que Aitana atraiga a varios miles de personas y es que Aitana es un fenómeno de masas.

El concierto del próximo año no será su primera actuación en Avilés: debutó durante las fiestas de San Agustín de 2021. Entonces la gira era "11 Razones Tour".

La nueva gira empieza en Buenos Aires, en Argentina. Luego sigue en Bogotá. La cantante recalará en España el próximo mes de mayo: lo hará en la plaza de toros de Murcia.

"Cuarto azul", que es un disco que salió este pasado verano, se consolidó muy pronto como número uno de las listas oficiales de ventas en España.