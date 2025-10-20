Concedida la licencia para los primeros derribos en las naves de Alcoa que se transformarán en un gran fábrica para estructuras de eólica marina

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido a Windar New Structures SL licencia para llevar a cabo obras de demolición parcial de construcciones en la antigua fábrica de Alcoa, en San Balandrán. Se trata del paso previo a la adaptación de las instalaciones al nuevo proyecto industrial impulsado por la compañía, actuación que será objeto de proyectos posteriores.

Así, lo que la Junta de Gobierno Local ha autorizado en el día de hoy son labores de desmantelamiento y demoliciones parciales, ya que buena parte de las edificaciones y construcciones existentes serán reaprovechadas posteriormente.

La actuación autorizada contempla la retirada de todo aquello propio y característico de la fabricación del aluminio que no pueda ser adaptado para la fabricación industrial de las torres eólicas previstas en el propósito industrial posterior, de tal modo que la mayor parte de los edificios preexistentes permanecerán, mientras que las pequeñas construcciones y las instalaciones específicas de producción de aluminio serán desmanteladas.

Los equipamientos cuyo desmantelamiento o demolición está previsto en este proyecto son los hornos de fundición y reciclado, las cubas e instalaciones de electrolisis, que se encuentran en ejecución de medidas urgentes, los silos de almacenamiento y distribución de alúmina, la instalación de tratamiento de aguas industriales, instalaciones generales relacionadas con la seguridad industrial y los edificios de fabricación de pasta, de brea, las subestaciones 1 y 3 y los forjados y rampas de cubas para series 2 y 3.

Se planifica una actuación de 7 meses en total, dando prioridad a las áreas que posteriormente tendrán una mayor intervención de acondicionamiento para el proceso industrial futuro.

Entre las instalaciones que no serán desmanteladas o demolidas y cuyo aprovechamiento posterior se contempla se encuentra, entre otros, edificio administrativo y de servicios del personal.