La concejala de Castrillón Lourdes López replica a Yasmina Triguero: "Ni se obvia ni se para la Igualdad en este Ayuntamiento"

"Sorpresa" e "incredulidad" fueron las palabras de la concejala de Igualdad, Juventud y Familia en el Ayuntamiento de Castrillón, Lourdes López, ante las críticas de IU. "Mi sorpresa es", dijo, "al ver la falta de comunicación que tienen con su representante en el Consejo de la Mujer de Castrillón, ámbito en el que comuniqué de manera fehaciente (se puede leer el acta de la reunión) mi ausencia a la reunión de las concejalas de la Comarca por motivos quirúrgicos. También expliqué que esta situación había sido remitida a las demás concejalas y por motivos laborales de todas ellas (ninguna está liberada) no se podía cambiar la fecha de dicha reunión y se me emplazaba a otra reunión más adelante, ya que era una primera toma de contacto para esbozar las actividades que se van a realizar en el mes de noviembre desde los distintos ayuntamientos", abundó la edil en su réplica a Yasmina Triguero, portavoz del grupo municipal de IU en Castrillón. "Mi incredulidad", señaló asimismo López, "es debido a que se afirme desde IU que la concejalía está parada. La verdad que hacen un flaco favor al personal de dicha concejalía que trabaja mucho y bien. Seguimos abriendo la Casa de Encuentro todos los días, todas las tardes que hay actividad, cómo pudo ser la presentación de un libro la semana pasada, seguimos ofreciendo nuestros espacios a todas aquellas entidades que necesitan esos espacios para sus actividades, cómo por ejemplo la charla del primer jueves de cada mes de IU".

Y dijo más la concejala responsables del área de Igualdad en el Consistrio castrillonense: "Tenemos una Tertulia Literaria todos los meses. Hemos realizado actividades durante el 28J, con actividades en la Plaza de Europa, el 23S con una charla de Médicos del Mundo y tenemos casi cerrado el mes de noviembre, que va a ser magnífico, con actividades semanales para celebrar el 25N, con charlas, teatro etc; y cómo novedad vamos a celebrar también el 19N, Día de la Mujer Emprendedora. Porque nuestro objetivo es poner en el centro a la mujer dándole visibilidad y empuje. Estamos ya pidiendo presupuesto para actividades para el año 2026 cómo puede ser un Taller de Defensa Personal, tal y cómo nos lo han pedido las mujeres de Castrillón, porque esta concejal, a diferencia de otros, escucha y suma". Y subrayó como ejemplo de su trabajo el hecho de haber recuperado el minuto de silencio el último jueves de cada mes para honrar a las víctimas de la violencia machista, "algo que el anterior gobierno de IU-PSOE-Podemos no fue capaz de sacar adelante", reprochó.

"Siento no haber celebrado los 15 años de la Casa de Encuentro", declaró tras las críticas de IU, pero, en su defensa agregó que, "en ninguna de las comisiones o plenos donde se me pide casi de todo, nadie se refirió a este aniversario; pero no se preocupen ya tengo en mente las actividades que vamos a realizar para el 20.º aniversario. La igualdad en Castrillón no se obvia, ni se para, sino que avanza cada día".

A juicio de Lourdes López, "es una pena que la defensa de los derechos de la mujer que todos compartimos, para la izquierda sea un frente de división y sectarismo lo que está llevando incluso a la division del propio movimiento feminismo con sus leyes más que cuestionables y que en algunos casos han posibilitado la excarcelación de violadores, decisiones arbitrarias, fallos en la vigilancia e insuficiencias varias. Eso es lo que hay que evitar y corregir", planteó.