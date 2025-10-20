La Escuela de Deporte ya tiene su centro tras 20 años: "Es un sueño"

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte o Escuela del Deporte ha cumplido un sueño: contar con un centro propio. Lo ha conseguido 20 años después de su apertura, cuando la Escuela del Deporte ocupaba parte del IES de La Magdalena. En 2021 le tocó hacer las maletas para trasladarse al colegio Virgen de Las Mareas, donde compartió edificio hasta el pasado enero, fecha en la que el centro de Infantil y Primaria, por orden de la Consejería de Educación y con polémica de por medio, comenzó a ocupar parte del inmueble que hasta la fecha pertenecía en solitario a la escuelina de Jardín de Cantos. Fue entonces cuando el CIFP del Deporte consiguió su independencia, pasó a disponer de un espacio propio, algo con lo que había soñado desde sus inicios.

El docente Xabel Gíu con los alumnos Adrián Hernández e Izan Fernández en una clase de yoga. | LUISMA MURIAS

"Estamos aún reestructurando un poco las aulas, pero la verdad es que esto sí es un sueño", afirma la directora, Estefanía Sanz. "De esta manera, ganamos mucha más visibilidad", añade con una sonrisa.

Emilio Suárez imparte una clase teórica del ciclo de Técnico superior en Acondicionamiento físico. | LUISMA MURIAS

Una vez que el centro esté "totalmente equipado", la Escuela del Deporte se abrirá a la comunidad. Este centro específico de Formación Profesional dispone de dos grandes salas en la primera planta del inmueble, una de yoga y otra de pilates máquinas, que no solo servirán para la formación académica, también para ser utilizadas con otros colectivos, todo ello después de estrechar una colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y con diferentes asociaciones y entidades de la ciudad, como es el caso de la asociación Rey Pelayo, Difac y otros como el colegio de Educación Especial de San Cristóbal.

"Tenemos además un proyecto muy chulo", sostiene Sanz. Ese plan se denomina "Mujer y deporte" y tiene por objetivo instaurar el hábito deportivo en las mujeres. "Hablo de deporte y no de actividad física, no es solo un ejercicio estructurado, el deporte también tiene un apartado lúdico y esa diversión es la que genera un hábito saludable", señala la directora.

Sanz detalla que el hecho de no disponer de un centro propio le impedía ofertar actividades a personas ajenas al CIFP "porque había niños". "Además no teníamos espacio que ahora sí hay y vamos a aprovecharlo", apunta.

Los ciclos que oferta el centro tienen lista de espera y una alta empleabilidad. "Estamos a tope", expone la directora del CIFP de Jardín de Cantos. La Escuela cuenta con ciclos formativos de técnico superior en enseñanza y animación deportiva, de acondicionamiento físico y de guía en el medio natural y tiempo libre. El centro emite además certificados de profesionalidad de instructor de yoga, Pilates máquinas, guía por barrancos, guía en bicicleta además de otras enseñanzas vinculadas con los deportes.

El CIFP abre sus puertas en horario de mañana y tarde, desde las 8.45 a las 21.00 horas. Y esto permite, detalla Sanz, que por ejemplo clubes de fútbol acudan al centro para realizar una "valoración integral" con pruebas de esfuerzo, el uso del aparato de fuerza isométrica de tren inferior y otros. "La próxima semana tendremos un club de tenis de mesa", señala Sanz.

Esos talleres, esa apertura del centro a otras entidades, cuenta con la participación tanto de profesorado como de alumnado, que complementa así su propio aprendizaje de acuerdo a la nueva ley de Formación Profesional. "Nosotros le damos una vuelta a esa formación en la empresa, que es obligatoria, y hacemos que la empresa, club, asociaciones o la comunidad en general se acerque al centro", apunta la directora.

Los estudiantes de los ciclos formativos, indica Sanz, acuden una vez por semana al "sector productivo", es decir, a gimnasios y otros espacios deportivos para ampliar su formación y poder aplicar sus conocimientos a la vida real. "También así ven la demanda que existe", añade.

Una de las cuestiones en las que Estefanía Sanz incide es que las administraciones públicas "exijan titulados" para sus cursos y talleres deportivos: "La Fundación Deportiva Municipal de Avilés está en contacto directo con nosotros y si necesita un monitor, nos pregunta". Al año suman más de doscientos alumnos aunque es cierto que hay cursos que ofrecen que no abarcan todo el año lectivo, sino que cuentan con una duración de cuatro o cinco meses.

La práctica deportiva está íntimamente ligada a esta escuela. Es más, la colaboración con la Fundación Deportiva Municipal también tiene que ver con la cesión de espacios como es el caso de las piscinas, las pistas de tenis e incluso los polideportivos como el de Jardín de Cantos, situado a pocos metros del centro de FP. Además, la Escuela del Deporte usa otras instalaciones como El Forcón para las clases de equitación, un gimnasio de Las Meanas y El Espartal de Salinas. Y también el centro de tecnificación deportiva de Trasona para practicar piragüismo. Y todo esto a partir de un centro muy activo, que vive un sueño con el que nació hace veinte años.