La FP de Avilés se reivindica: "Ya se empieza a conocer y tiene alta demanda"

"Vivimos un momento clave para la Formación Profesional, lleno de oportunidades que debemos aprovechar para fortalecer su reconocimiento y valor social", reflexiona Víctor Rubio, jefe de estudio de FP en el IES Menéndez Pidal. Y es que la FP ha conseguido romper ese falso estigma ligado a opciones académicas de menor nivel. Los números hablan por sí solos. "Tiene alta demanda porque se empieza a conocer. No se puede elegir lo que se desconoce y es verdad que la sociedad se interesa cada vez más por saber qué es, qué ofrece y que posibilidades tiene", apunta Susana Fonseca, que es la directora del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés, el antiguo Maestría. Uno de los éxitos asociado a estos estudios es su alta empleabilidad.

La implantación de la FP dual motiva al alumnado a matricularse. Esto es así, detalla el profesorado, porque la formación ya no solo se circunscribe al aula para después realizar prácticas en empresas y aplicar esos conocimientos. Ahora, remarcan, "el alumnado acude a la empresa a formarse. Hay resultados de aprendizaje que se aprenden en el centro educativo y hay otros que se adquieren en la empresa", abunda Fonseca, que incide además en que la forma de aprender "ha cambiado" y con ella la forma de enseñar "ha evolucionado, se ha compartido y flexibilizado".

Eso ocurre en los centros específicos como el antiguo Maestría, en la Escuela del Deporte y también en los institutos que disponen de estudios de FP orientados, sobre todo, el campo de los servicios, que una vez esté construido el nuevo centro de La Grandiella pasarán a estudiar allí.

En el IES Número 5 también corroboran ese interés del alumnado en la FP, con listas de espera en varios de sus ciclos, medios y superiores. "La FP Dual, con formación práctica en 1º y 2º curso ayuda", indican desde el centro, donde se imparten cursos de gestión y administración, entre otros.

La inserción laboral es algo que preocupa, y oscila entre el 65 % y el 100 % de las personas que finalizan sus estudios. "La tasa de nuestros grados superiores es similar a la media nacional, siendo el de Marketing y Publicidad el quinto grado mejor retribuido para los recién titulados. El de Marketing es el grado más solicitado en el Menéndez y curiosamente no se corresponde con la demanda de las empresas de la zona, que requieren perfiles más vinculados a la gestión logística y cadenas de suministro", apunta Rubio, que ahonda en que en su centro hay una clara apuesta por la formación práctica "que dé respuesta a la creciente oferta de empleo que requieren de una cualificación intermedia y así facilitar la incorporación al mercado laboral".

"En el CIFP del Deporte, la inserción es del 100 por ciento, otra cosa son las condiciones laborales futuras, por eso hay que trabajar los convenios colectivos en las empresas. Como ejemplo, todos queremos un entrenador personal, pero parece que nos cuesta pagarle...", señala Estefanía Sanz, directora de la Escuela del Deporte, un centro en el que la lista de espera se ha convertido en algo habitual cada año de matriculaciones.

Algo similar ocurre en el CIFP Avilés, donde apenas quedan plazas sin cubrir: "Los que se llenan –que son la mayoría– están claramente vinculados con la realidad laboral, no existen ciclos de los que están completos en los que posteriormente no tengan trabajo o continúen estudios superiores". Los que aún tienen vacantes como por ejemplo el de Mecanizado, que se imparte en horario vespertino, tiene precisamente varias ofertas de trabajo sin cubrir por la falta de alumnado. "De todas maneras, el motivo de no cubrir todas las vacantes es multifactorial", resume la directora del CIFP.

Así las cosas, el perfil del alumnado que cursa estos estudios es tan variado como la sociedad, desde adolescentes hasta personas próximas a la edad de jubilación, sobre todo, en las familias profesionales que se imparten en el CIFP. Los centros valoran la nueva ley que, entre otras cuestiones, permite la posibilidad de acreditar oficialmente los conocimientos adquiridos a través de la experiencia profesional.