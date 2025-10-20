Honores en Illas a "El Maestru"

La Seronda de Illas es un lugar de encuentro para la tradición y también para los fieles a esta festividad que este año cumple su mayoría de edad. De la Seronda sabe mucho José Manuel Reguero, "El Maestru", monologuista local e impulsor de esta iniciativa por la que ayer, precisamente, recibió un homenaje. Por esa razón y por su larga trayectoria llevando el nombre de Illas por "medio mundo sin exagerar". Eso lo contó el alcalde del concejo, Alberto Tirador, que ensalzó la figura del promotor de la escuela de monologuismo asturiano en el concejo allá por 2010. "Manolo es un estudioso de la cultura tradicional y es maestro de monologuistas, de sobrada y larga trayectoria", apuntó Tirador desde el escenario, al que después se subió "El Maestru" para recoger su galardón. "Préstame mucho", dijo antes de dedicarle el premio a su mujer, Charo Fernández, y a sus hijos (Ana Eva, Pablo y Patricia) y a sus tres nietas (Andrea, Nora y Olivia) además del resto de familiares, amigos y vecinos. "Si la salud responde seguiré promocionando el concejo, feliz Seronda, Puxa Asturies", concluyó no sin antes recitar un pequeño monólogo de los suyos sobre un catador de vinos borracho.

Actuación de la banda «La Garrapiella» en la cancha de Callezuela.

"El Maestru" fue aplaudido. "Ye un grande de Illas", comentaba un grupo de cuarentones minutos después mientras admiraban como trabajaban los ferreros. Al tiempo, otros hacían cola para comprar unos bocadillos de picadillo de chorizo "para chuparse los dedos". "Quiero probar la sidra dulce", comentaba un crío y otro, quería ir con sus compañeros al puesto que el CRA de Illas -Castrillón había montado en la carpa, situada en la parte superior de la cancha.

A pie de pista, los músicos de la banda "La Garrapiella" animaban la fiesta. Un torto con picadillo, un culín de sidra y el aroma de las primeras castañas asadas se entremezclan en una fiesta en la que no puede faltar el queso de La Peral. "¿Qué preferís arroz con leche o requesón con miel?", comenta una mujer a varios pequeños, quizá sus nietos. Los pequeños decidieron "un poco de todo", porque eso es precisamente lo que hay en Callezuela durante la Seronda. Cesteros, madreñeros, puestos de comida, de bebida y Eugenio Linares, con motosierra en mano mientras pule un caballito de mar de grandes dimensiones. Después, juegos tradicionales y baile con "Ximielga la saya", y todo ello para celebrar la Seronda.