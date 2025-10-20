A la quinta va la vencida: uno de los equipamientos deportivos más emblemáticos de Avilés ya tiene cafetería

La cafetería del Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal, recién adjudicada al hostelero avilesino David Franqueira, que ya cuenta con negocios en Rivero y Sabugo, abrirá sus puertas este martes después de casi cuatro años cerrada, cuando finalizó el contrato con la anterior concesionaria. No ha sido hasta ahora que la Fundación Deportiva Municipal ha podido adjudicar a una nueva empresa, tras varios procesos fallidos, la gestión de estas instalaciones que dan servicio al complejo deportivo más grande de la ciudad.

Así, el Complejo Deportivo Avilés volverá a tener servicio de cafetería, habiendo resultado adjudicataria del servicio la sociedad denominada Mirunéndano SL, que abonará un canon anual por la concesión de 5.445,00 euros, (incluido IVA) durante cinco ejercicios. La explotación del local no solo se limita al servicio diario, sino que su viabilidad económica-financiera viene complementada con las diferentes competiciones y eventos deportivos que se celebran a lo largo del año en todo el complejo deportivo.

El servicio de cafetería se pone en funcionamiento, justo a tiempo para una de las grandes citas del deporte de este año 2025 como es la celebración del Campeonato Internacional de Judo "Villa de Avilés", que se celebrará del viernes al domingo próximos, y que en la edición del año pasado movilizó a unas 7.000 personas entre deportistas, técnicos y acompañantes.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, visitaron este lunes las instalaciones y mostraron su satisfacción por la reanudación de un servicio que viene siendo muy necesario para las personas usuarias habituales del complejo y para el público que acude a las numerosas competiciones. La empresa adjudicataria, tiene como objetivo establecer un servicio de cafetería funcional, accesible y de calidad, que aporte valora a los usuarios, promueva hábitos saludables, genere un entorno acogedor y cumpla con los estándares técnicos, legales y medioambientales exigidos.

La cafetería está ubicada en la primera planta del complejo y cuenta con dos accesos directos independientes: uno a través de la entrada principal y otro desde el exterior, a través de la terraza anexa a la propia cafetería, desde la calle del Fuero de Avilés.

Al principal complejo deportivo de la ciudad acuden a diario cientos de personas, al margen del público que asiste a los numerosos eventos de la programación deportiva como el citado campeonato de judo. La cafetería estaba cerrada desde el 31 de diciembre de 2021 tras cuatro intentos de adjudicación que quedaron desiertos por falta de interesados.