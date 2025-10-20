La réplica del navío que hace poco más de 500 años protagonizó la mayor hazaña marítima de todos los tiempos se queda en Avilés (unos días más)

En espera de que mejoren los partes meteorológicos para seguir su navegación, la Nao Victoria prolonga su estancia en Avilés durante toda esta semana, que ha sido su primer puerto español tras su gran gira europea de los últimos seis meses por cerca de 30 ciudades del Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos.

El barco permanecerá junto el edificio Niemeyer donde podrá ser visitado por el público hasta el 26 de octubre.

Esta fiel réplica del navío que hace poco más de 500 años protagonizó la mayor hazaña marítima de todos los tiempos, la Primer Vuelta al Mundo, navega hoy día como embajador de nuestro patrimonio e historia marítima. Una expedición que por primera vez navegó por todos los océanos del planeta y abrió los caminos del mar que unieron y comunicaron el mundo durante más de tres siglos. Un viaje que en definitiva cambió la historia e inició la globalización.

Esta nao Victoria que visita el puerto de Avilés, ha realizado ya impresionantes travesías por todo el mundo, visitando decenas de países y participando en importantes eventos internacionales. Durante los años 2004 y 2006 completó su propia vuelta al mundo, surcando más de 26.000 millas náuticas, haciendo escala en 17 países, como Colombia, Panamá, Hawái, Japón, Singapur o Hong Kong. Desde entonces no ha cesado de navegar, realizando importantes giras culturales por centenares de puertos de EE.UU. y Europa.

Los interesados pueden reservar ya sus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org para no quedarse sin conocer este fantástico navío. Los centros escolares y asociaciones , deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org

También es posible conocer las condiciones para navegar a bordo de la Nao Victoria. Las indicaciones para ello están disponibles en Tall Ship Experience

El horario de visitas para estos días va de diez de la mañana a siete y media de la tarde.

El precio de los tickets para subir a la bordo de la Nao Victoria es de 6 euros para adultos y, tres para niños de 5 a 10 años mientras que la entrada para grupos familiares con dos adultos y hasta 3 niños de entre 5 y 10 años es de quince euros. El acceso es gratuito para menores de 5 años, que deberán ir acompañados por un adulto.