Izquierda Unida se harta del PSOE y rompe el pacto de gobierno de Gozón: "La decisión es firme"

Los militantes de IU de Gozón ha aprobado por mayoría romper el acuerdo de gobierno con el PSOE. "Las continuas decisiones unilaterales" de los socialistas han motivado esta decisión de la coalición fundamentada en el último Pleno municipal, cuando los socialistas plantearon en solitario solicitar un crédito para construir el teatro Carmen y se quedaron solos en su pretensión. "Esa fue la gota que ha colmado el vaso", expresó ayer la coordinadora local de IU, Pilar Suárez, que recordó que el teatro Carmen no formaba parte del acuerdo de gobierno sellado en 2023 por ambas formaciones en contraposición a la renovación integral del polideportivo de Luanco que sí figura en el pacto.

La coalición criticó que el PSOE planteó ese crédito semanas después de que el Ayuntamiento recibiera un varapalo judicial a cuenta de las obras no pagadas y ejecutadas a Asturagua. El recurso al TSJA de esa sentencia "fue otra decisión unilateral" del PSOE, critican desde IU. Pese a que aún la sentencia no es firme, la condena municipal asciende a más de 3,6 millones de euros más intereses.

"Tras analizar la situación, salimos de la asamblea con una decisión firme aprobada por un grupo mayoritario", concluyó la coordinadora local de IU, que comunicó la decisión de la coalición al alcalde, Jorge Suárez, a través de un audio de Whatsapp.