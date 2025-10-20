La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación

"Liquidación total por cese de negocio". Este es el mensaje que luce en sus escaparates un popular negocio de la calle José Cueto, en Avilés, dedicada a la comercialización de productos de hogar y decoración. Formaba parte de la que fue la cadena internacional Casa, que llegó a tener cientos de tiendas por toda España, pero de la noche a la mañana fue desapareciendo una a una.

¿Qué fue de las tiendas de decoración Casa? La multinacional belga mantenía todavía algún establecimiento abierto en nuestro país, pero los que quedaban, como ha sucedido en Avilés, tienen ahora los días contados. La cadena de muebles y decoración anunció el pasado marzo que estaba en concurso de acreedores y que cerraba todas sus tiendas en Bélgica, afectando a más de 500 trabajadores. Y la última de sus contadas franquicias que quedaba en Asturias ya ha anunciado que baja la persiana y que está en liquidación total.

Casa fue fundada en 1975 en Bélgica y la multinacional no paró de crecer durante sus primeras décadas, llegando a tener tiendas en más de diez países de Europa, incluyendo España. Tal y como ha informado la compañía a través de un comunicado, “CASA International y CASA Logistics se declararon en concurso de acreedores el 5 de marzo de 2025. Como resultado, todas nuestras actividades se han suspendido y cerramos (temporalmente) nuestra tienda online y nuestras tiendas en Bélgica”.

Pérdidas

La sangría comercial es Avilés es creciente. La comarca ha perdido a razón de 7,7 empresas por mes desde 2021; es decir, en los últimos cuatro años hasta diciembre de 2024. El volumen de cierre de negocios se mantiene en la actualidad: entre 2023 y 2024 echaron el candado por cierre seis negocios al mes.

La demografía empresarial de la comarca la constituye, pues, un sólido pero menguante entramado fabril, según datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Actualmente en la comarca hay 6.504 empresas –Avilés y Castrillón pasan del millar– para un población total que ronda las 130.000 personas. En 2021 había 370 firmas más y en 2012, si se echa la vista atrás, el número de empresas en la comarca rozaba las 7.200.