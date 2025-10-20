Sumar llevará los despidos de Windar a los ministerios de Industria y Trabajo

El tiempo corre y parece que sin solución a los 25 despidos que plantea Windar en su filial gijonesa Windar Wind Services. El diputado nacional de Sumar, Rafael Cofiño, aseguró hoy en Avilés que trasladará la situación de estos trabajadores tanto a la compañía como a los ministerios de Industria y Trabajo. Mientras tanto, los afectados solicitaron al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) que convoque directamente a la multinacional a una negociación, después de recibir un no por respuesta y convocarles para esta tarde de nuevo en las oficinas del Parque Empresarial Principado de Asturias.

El comité de empresa de Windar Wind Services se reunió esta mañana en el centro de empresas La Curtidora con el diputado Rafael Cofiño, el coordinador de IU y la secretaria de Organización, Juanjo Fernández y Llarina González, respectivamente. "Nos llama la atención cómo está llevando a cabo la negociación la empresa, porque entendemos que no se puede dar un portazo a la solicitud de una mediación", señaló el diputado de Sumar.

El parlamentario también criticó que "se ponga en la calle a 25 trabajadores cualificados. Eso es una falta de respeto a esos trabajadores, a Asturias, que está apostando por la empresa, y un descrédito para la propia compañía".

Rafael Cofiño fue más allá y expresó su "preocupación por la situación de los trabajadores, y también por la incertidumbre que genera una empresa de referencia que está trasladando un mensaje incoherente". De ahí que, añadió, se pondrá en contacto con la compañía y "trasladaremos esta situación a los ministerios de Industria y de Trabajo".

La oferta de la compañía

El presidente del comité de empresa, Ignacio Osuna señaló que se le había trasladado a la empresa la propuesta del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, de continuar las negociaciones con el SASEC como mediador, y que la compañía rechazó la oferta volviendo a citarles esta tarde en las oficinas centrales de la compañía.

Explicó el dirigente sindical que tras cinco reuniones para negociar la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE), el único avance ha sido el ofrecimiento de una bolsa de recolocación y una oferta económica que supone "poco más de lo que fija la legislación".

El coordinador local de IU, por su parte, enfatizó que el conflicto se produce en una empresa de referencia y que tiene proyectos de futuro para los antiguos terrenos de Alcoa con ayuda de dinero público: "No es una empresa cualquiera, tiene que entender que Avilés y Asturias tiene depositada en ella grandes expectativas de futuro", afirmó.