Avilés abraza de nuevo a Javier Gutiérrez para el rodaje de "El profesor"

Avilés volverá a ser escenario de película en pocos días. Será con motivo del rodaje de "El profesor", el segundo largometraje como director del guionista Daniel Castro que en 2013 se estrenó en las labores de dirección con "Ilusión", que ganó la "Biznaga" al mejor largometraje de la sección "Zonazine" del Festival de Málaga.

El proyecto de largometraje "El profesor" se anunció el año pasado por Atresmedia en San Sebastián puesto que produce esta cinta junto a Gonita. En su reparto destacan actores como Javier Gutiérrez –que hace pocos días visitó la ciudad para recoger el premio del festival de cortometrajes "Avilés Acción"– o Pedro Casablanc, entre otros.

La cinta narra la historia de un anodino profesor de universidad que se ve envuelto en un timo en una web de citas que le llevará a poner patas arriba su apacible vida. El protagonista se enamora por internet de una joven modelo colombiana treinta años menor, en una relación virtual que le llevará a cruzar los límites de la realidad, inspirado todo ello en hechos reales.Y será la céntrica plaza de España avilesina y uno de sus negocios señeros los protagonistas de parte de las localizaciones del filme.

Gutiérrez, ganador de dos Premios "Goya" y conocido por títulos como "La isla mínima", "Campeones" o la serie "Estoy vivo", encabeza el reparto de este nuevo largometraje de Daniel Castro, en una producción es una producción de Atresmedia Cine, Gonita, 4Cats y Una nueva comedia AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix, y será distribuida en cines por A Contracorriente Films.

La cinta, que llegará a las pantallas de toda España el próximo año, vivió estos días en el Principado sus primeras escenas del rodaje, tomando como localización el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Fue apenas unas semanas después del multitudinario casting celebrado en el Museo Arqueológico, donde cientos de asturianos probaron suerte para participar como figurantes.