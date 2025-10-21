Avilés inicia los pasos para que el barrio de La Luz sume una nueva escuelina

El Ayuntamiento de Avilés, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, ha concedido la licencia de obra solicitada por la Consejería de Educación para la implantación de tres unidades de una nueva escuelina de titularidad autonómica en el colegio Poeta Juan Ochoa, en la Luz. Este proyecto se suma a la del Palacio Valdés, que hace semanas fuentes de la consejería de Educación afirmó que su apertura "será inminente, es cuestión de semanas".

La futura nueva escuelina de La Luz contará con una superficie útil de 242,50 metros cuadrados. La actuación ocupará parte del actual porche del colegio y parte del interior de su planta baja. Ese centro contará con tres aulas y sus correspondientes aseos, además de una zona para la preparación de comida, higiene de ropa, vestuarios de personal, aseo y almacén y cuarto técnico. Otro espacio estará destinado al despacho de dirección y al almacén y otro más albergará una sala de usos múltiples, que puede ser utilizada como comedor, salón de actos y sala de juegos, entre otros usos.

El acceso a laa nueva escuelina de La Luz será a través del patio que ahora se usa por el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil. Además, se prevé construir una pérgola cubierta en el acceso al edificio que servirá para el almacenaje de carritos infantiles.

El proyecto da una gran importancia al ahorro energético, por lo que se emplearán aislamientos con altos espesores, bombas de calor aerotérmicas para cubrir las necesidades de calefacción y recuperadores de calor para la instalación de ventilación, alcanzando la mayor calidad del aire interior que contempla la normativa. Según expresaron desde el Ayuntamiento, la escuelina de La Luz atenderá las necesidades de la población joven del sur de Avilés y se sumará una vez abierta a las tres escuelinas municipales y a las otras dos autonómicas, la del Palacio Valdés, aún pendiente de apertura, y la del Marcos del Torniello.

Tres aulas para el sur de la villa

El nuevo espacio contará con tres aulas, contará con una superficie útil de 242,50 metros cuadrados y dará servicio a los barrios del sur de Avilés tales como La Luz, Villalegre, El Pozón y Llaranes, para intentar cubrir así la alta demanda de solicitudes para el primer ciclo de infantil, que desde los 4 meses a los tres años.