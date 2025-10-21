El barco museo "Mater" recala esta semana en los muelles avilesinos
C. J.
El puerto de Avilés, será esta semana una de las paradas de la "Blue Expedition", una travesía marítima integrada en la campaña europea de sensibilización para frenar la invasión de plásticos en los ecosistemas marinos. La expedición, realizada a bordo del barco museo ecoactivo "Mater", recalará en los muelles avilesinos entre el jueves y el domingo con el objetivo de acercar a la ciudadanía la magnitud de este problema y sus efectos sobre el medio ambiente, la salud y la economía.
La iniciativa moviliza más de 3,3 millones, financiados con fondos europeos y aportaciones de los socios participantes, y se centra en analizar la cadena de valor del plástico marino e identificar nuevas oportunidades económicas derivadas de su gestión. La llegada a Avilés vendrá acompañada de una exposición interactiva, talleres familiares, visitas guiadas, proyecciones, recogidas de residuos marinos, creaciones artísticas con plásticos reciclados y encuentros específicos para profesionales del sector marítimo.
