La Cámara de Avilés forma a las pymes contra las ciberataques

Los ciberataques se han convertido en una de las grandes preocupaciones de las empresas. Y ésta es la razón por la que la Cámara de Comercio de Avilés, a través de la Oficina Acelera Pyme, ha organizado una jornada gratuita con el título "De la prevención a la recuperación: Protege tu empresa en la Era de los Ciberataques. Se celebrará el próximo miércoles, día 22, de 9.30 a 11.00 horas previa inscripción.

Se trata de informar y formar a los participantes sobre qué hacer antes para estar preparado, cómo actuar durante un ataque para minimizar el impacto, y qué pasos seguir después para recuperar la normalidad y reforzar la seguridad. Los ponentes serán Marco Prieto, director técnico de la Cámara, y Juan Manuel Rodríguez, responsable de Ciberseguridad en ASAC Comunicaciones.