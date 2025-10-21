Castrillón se rinde a las jornadas de las setas, con concurso de tapas

La asociación El Yesqueru organiza entre este viernes y el domingo, día 26, las III Jornadas Gastromicológicas de Castrillón, con un programa que incluye actividades relacionadas con las setas y que cuenta con la colaboración del área municipal de Festejos. La más destacadas será la celebración del III Concurso gastronómico de tapas de setas, en el que participan 16 establecimientos hosteleros de Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo. Un jurado elegirá la mejor tapa presentada, que se llevará el trofeo en la entrega de premios, que tendrá lugar el domingo a las 20.00 horas en El errante (Piedras Blancas).

También habrá un premio del público a la mejor tapa, que decidirán las personas que acudan a cada uno de los establecimientos y dejen su votación en la urna. Las personas que consigan sellos de cuatro locales en los sus gastromapas entrarán el sorteo de varios premios que han sido donados por cada uno de estos bares y restaurantes.

Además del concurso de tapas, el programa de este año incluye diversas actividades para todos los públicos que se llevarán a cabo en el Local Juvenil de Castrillón (c/ Acebo 5, Piedras Blancas). El sábado y el domingo se podrá visitar la exposición de setas, que abrirá de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Además, el domingo a mediodía tendrá lugar la degustación de diversas elaboraciones que realizará el chef local Cefe. Y a partir de las 17.30 horas, un taller de arcilla.

Los locales participantes son: en Piedras Blancas, Café Vila, Casa Alicia, El Errante , El Escondite, La Arcea, La Galerna, La Tertulia, La Yomba, Marimar, Platero & Dami y Ye lo que hay; en Raíces Nuevo: Casa Antonio y La Cazuela y, en Salinas participan El Cortijo y Nabucco Bar.