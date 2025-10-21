Ingresa en prisión un peligroso delincuente arrestado en Avilés tras asaltar un bar y agredir a un vecino

Un delincuente multirreincidente y de alta peligrosidad, especializado en el robo a establecimientos utilizando vehículos sustraídos, fue detenido por la Policía Nacional en Avilés en una rápida intervención policial tras asaltar un bar de Versalles y agredir a un vecino. El hombre ya ha ingresado en prisión, tras una intensa actividad delictiva que se extendía por varias localidades de Asturias y Galicia.

La detención se produjo la madrugada del pasado 13 de octubre. La Policía Nacional fue alertada de un robo con fuerza en un conocido bar del barrio de Versalles, en Avilés.

El método empleado por el autor fue el de fractura del cristal por “alcantarillazo”. Un testigo presencial, agredido por el delincuente, avisó inmediatamente a la Policía Nacional, que, según explicó, actuó con la suficiente celeridad como para localizar y detener al autor en las inmediaciones del establecimiento.

"Modus operandi" itinerante

El detenido es un delincuente reincidente conocido por su patrón de conducta: la sustracción de vehículos en una demarcación policial para, seguidamente, desplazarse y cometer nuevos robos en establecimientos de otros municipios. Este "modus operandi" itinerante, que le llevó a perpetrar hasta tres robos en la misma noche, le permitía mantener su actividad criminal y dificultaba su localización.

Tras las investigaciones pertinentes, la Policía Nacional logró vincular al detenido con diversos delitos.

Los robos y asaltos

Se le han imputado al menos dos hechos adicionales en Avilés, además de múltiples robos y asaltos a establecimientos cometidos en otras zonas de Asturias y Galicia, donde replicaba el mismo patrón delictivo.

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, a la vista de la gravedad y la reiteración de los hechos imputados, ha decretado el ingreso en prisión del delincuente.