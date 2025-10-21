"Excusas peregrinas", replica IU a la concejala de Igualdad de Castrillón

Desde Izquierda Unida de Castrillón lamentaron este martes que la concejala de Igualdad, Lourdes López, pretenda justificar "la inacción de su área recurriendo a excusas peregrinas como la no asistencia a la reunión comarcal de nadie del equipo de gobierno, entre los que, no podemos olvidar, se encuentran 4 liberados, que seguramente también estaban muy ocupados".

Resulta paradójico, abundaron desde la coalición que la concejala hable de “fomentar la unión y el trabajo conjunto cuando ni siquiera es capaz de respaldar en el Pleno municipal los manifiestos consensuados y aprobados en el propio Consejo de la Mujer, espacio donde debería materializarse ese consenso".

Desde IU se preguntan si la concejala del área tiene "conocimiento de que la concejalía lleva sin técnico municipal más de 6 meses, si no es así, no llegamos a comprender como es capaz de afirmar que somos IU quien hace un flaco favor al personal del área". Defenestrar el área y por tanto a su personal no va de comunicados, dicen los de IU, "va de hechos y de no cubrir las bajas ni dar contenido al área haciendo imposible un trabajo serio y continuado de su personal desde iniciativas políticas e institucionales, sin que hasta la fecha se haya presentado ninguna".

"Si para la concejala la apertura por las tardes de la Casa de Encuentro consiste en que la llave cuelgue en dependencias de la Policía Local, entendemos perfectamente por qué las políticas de igualdad y la dinamización de este espacio están bajo mínimos", subrayaron en su réplica desde el grupo de la oposición. E insisten: "la realidad es que el plan de igualdad municipal sigue paralizado, la Casa de Encuentro carece de cualquier iniciativa desde la concejalía, y las actividades que se mencionan son iniciativas promovidas siempre por las diferentes asociaciones, no una política pública sostenida. Castrillón necesita compromiso real". Por ello, explican, IU seguirá exigiendo "una política de igualdad viva, transversal y dotada de medios, a la altura de lo que merecen las mujeres de nuestro concejo".