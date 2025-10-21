Un experto conocedor del sector de refractarios: así era "Gallego", el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón

Un trágico accidente laboral tiñó ayer de luto el concejo de Gozón. Un trabajador avilesino de la construcción, de 59 años de edad, falleció poco después de las once de la mañana mientras realizaba trabajos en un tejado de una ganadería situada en la parroquia de Laviana, en las inmediaciones del polígono industrial de Maqua. El operario, con experiencia en el sector de refractarios, que responde a las iniciales J. C. R. V., conocido por el apelativo "Gallego", realizaba labores de reparación en una cubierta cuando se precipitó al vacío desde una altura de unos cinco metros, según precisaron desde la Guardia Civil.

El fallecido formaba parte de una empresa de construcción, que presumiblemente había sido contratada para acometer la rehabilitación de ese tejado. Los servicios sanitarios, una vez desplazados al lugar de los hechos, tan solo pudieron certificar su fallecimiento.

El lugar desde el que el trabajador se precipitó al suelo era un tendejón de un espacio anexo a la ganadería, donde se suele guardar la maquinaria propia de las labores del campo, según detallaron ayer por la mañana fuentes consultadas por este periódico.

Aviso a emergencias

El Servicio de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 11.20 horas alertando de un accidente laboral en una ganadería de la parroquia gozoniega de Laviana. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil acudió al lugar, donde le trasladaron que el operario habría caído desde una altura de cinco metros, del tejado al firme. Seguidamente, el médico de guardia solo pudo certificar el fallecimiento del avilesino de 59 años, a consecuencia de un traumatismo por precipitación, según las fuentes consultadas.

Tras la visita del médico forense al lugar de los hechos, el cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, donde le fue practicada la correspondiente autopsia tras su accidente laboral.

El operativo contó asimismo con la presencia de una dotación de la Policía Local de Gozón y de un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encargada de la investigación del accidente laboral registrado ayer en Gozón.

La capilla ardiente permanece instalada en la sala 2 del tanatorio de Avilés, donde este miércoles, a las cinco y media de la tarde se oficiará una celebración de la palabra de cuerpo presente.

Episodio anterior en el concejo

Un suceso similar ocurrió también en el concejo de Gozón en agosto de 2022. En aquella ocasión, un hombre de 65 años falleció en la localidad gozoniega de Salines, situada en la parroquia de Bocines, tras caer desde una altura de seis metros. Ese accidente mortal ocurrió pasadas las 18.30 horas del 18 de agosto de ese año y también el posteriormente finado estaba arreglando un tejado hasta que venció la uralita y el hombre se precipitó al suelo.

Las muertes por precipitación desde la altura están frecuentemente relacionadas con accidentes laborales.