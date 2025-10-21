Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros

Se trata de un hombre de 59 años

Ambulancias en el Hospital San Agustín.

Ambulancias en el Hospital San Agustín. / MARA VILLAMUZA

I. G.

Laviana (Gozón)

Un operario avilesino de 59 años falleció esta mañana mientras trabajaba en una ganadería gozoniega situada en la parroquia de Laviana, en las inmediaciones del polígono industrial de Maqua. El trabajador que respondía a las iniciales J. C. R. V. realizaba labores de reparación en un tejado cuando cayó al vacío desde una altura de unos cinco metros. Los servicios sanitarios recibieron el aviso poco después de las once y media de la mañana y, una vez desplazados al lugar de los hechos, tan solo pudieron certificar su fallecimiento.

El lugar desde el que el trabajador, que estaba empleado en una empresa de construcción, se precipitó al suelo es un tendejón de un espacio anexo a la ganadería, donde suelen guardar la maquinaria propia de las labores del campo.

Hasta el lugar de los hechos acudieron, además de los sanitarios ya citados, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, así como el Medico Forense y Equipo de Policia Judicial de la Guardia Civil de Aviles. El fallecido fue tras trasladado al Instituto de medicina legal de Asturias.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y gratuita a nuestro canal de Whatsapp pinchando aquí. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, donde puedes estar al tanto de la actualidad y ver los mejores vídeos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del barrio del Carbayedo, en Avilés: 'Vivía sola', aseguran los vecinos
  3. Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
  4. Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
  5. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación
  6. La 'casa señorial' en venta con 5 dormitorios, dos baños y cerca de la playa de Salinas: casi 200.000 euros y 'a reformar
  7. La experiencia de una joven paciente de salud mental de Avilés: 'Me inmovilizaban cada día 10 horas
  8. Los planes definitivos de la Universidad Nebrija en Avilés: 60 plazas presenciales y una promesa de 'formación de excelencia

Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros

Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros

Javier Gutiérrez regresa a Avilés para filmar 'El profesor', su nuevo proyecto

Javier Gutiérrez regresa a Avilés para filmar 'El profesor', su nuevo proyecto

Estas son las condiciones impuestas por el Principado a La Nebrija para impartir Enfermería en Avilés

Estas son las condiciones impuestas por el Principado a La Nebrija para impartir Enfermería en Avilés

Silvia Argüelles, reelegida presidenta de Amigos del País

Silvia Argüelles, reelegida presidenta de Amigos del País

Ingresa en prisión un peligroso delincuente arrestado en Avilés tras asaltar un bar y agredir a un vecino

Ingresa en prisión un peligroso delincuente arrestado en Avilés tras asaltar un bar y agredir a un vecino

El PP de Gozón, sobre la ruptura del acuerdo de gobierno entre IU y PSOE: "Era el final esperado"

El PP de Gozón, sobre la ruptura del acuerdo de gobierno entre IU y PSOE: "Era el final esperado"

Este es el importante motivo por el que Parque Astur se tiñe de rosa

Este es el importante motivo por el que Parque Astur se tiñe de rosa

Así será el primer carril bici de Corvera: empezará en el apeadero del tren de Los Campos, pasará por el prao de la fiesta y llegará hasta Villalegre

Así será el primer carril bici de Corvera: empezará en el apeadero del tren de Los Campos, pasará por el prao de la fiesta y llegará hasta Villalegre
Tracking Pixel Contents