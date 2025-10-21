Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final de obra en la Merced con monolito ante la iglesia

La placa recién colocada en la plaza de la Merced. | MARA VILLAMUZA

La obra recién finalizada en el entorno de la Merced ya cuenta con monolito que detalla la internación realizada con fondos de la Unión Europea (90%) y del Ayuntamiento de Avilés (10%). Se ha instalado en la zona ajardinada situada en el acceso hacia la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery y en ella se da cuenta de la adecuación realizada en la calle Marcos del Torniello y la plaza de la Merced donde se han aplicado medidas de peatonalización y restricción al tráfico rodado, cumpliendo con las actuaciones contempladas en el plan local de movilidad urbana sostenible.

