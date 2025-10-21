Final de obra en la Merced con monolito ante la iglesia

La obra recién finalizada en el entorno de la Merced ya cuenta con monolito que detalla la internación realizada con fondos de la Unión Europea (90%) y del Ayuntamiento de Avilés (10%). Se ha instalado en la zona ajardinada situada en el acceso hacia la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery y en ella se da cuenta de la adecuación realizada en la calle Marcos del Torniello y la plaza de la Merced donde se han aplicado medidas de peatonalización y restricción al tráfico rodado, cumpliendo con las actuaciones contempladas en el plan local de movilidad urbana sostenible.