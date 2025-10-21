Una madre y su hija, detenidas en El Quirinal por agredirse mutuamente

Una madre y su hija fueron detenidas este domingo en Avilés por agredirse mutuamente, según la información facilitada por la Policía Local . Los agentes intervinieron en un domicilio ubicado en la calle Juan XXIII a la una de la madrugada, después de que vecinos alertasen de que se estaba produciendo allí una fuerte discusión.

Desplazados al lugar, los agentes localizaron a las dos implicadas en la pelea, que resultaron ser madre e hija. En el mismo domicilio los policías pudieron recabar indicios suficientes para concluir que ambas se habían agredido mutuamente. Se procedió por ello con la detención de las dos mujeres, que fueron trasladadas a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

Apenas cuarenta y ocho horas antes, los agentes detuvieron a dos personas en un establecimiento de hostelería en la Calle Gutiérrez Herrero. Fue pasadas las once de la noche del viernes. Desplazados al lugar, los policías pudieron certificar las mutuas agresiones infligidasentre un varón de 57 años vecino de Salas y una mujer de 45, vecina de Grado, lo que derivó en su arresto y traslado de ambos a dependencias policiales para la confección del atestado.