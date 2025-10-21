Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mariscal imprime el sello de "Cobi" a la escayola de Monteserín

Lne

Avilés

Javier Mariscal optó por una figura alejada de los convencionalismos para plasmar a "Cobi" como mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Ese genial dibujo del creador valenciano es el que luce estos días en la escayola de la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, tras una caída el pasado septiembre.

La visita del artista el pasado fin de semana a la ciudad para inagurar la exposición "Mariscal dialoga con Miranda" permitió al valenciano dejar el sello de "Cobi" en el brazo escayolado de la regidora, como se ve en la imagen que acompaña a estas líneas.

"Excusas peregrinas", replica IU a la concejala de Igualdad de Castrillón

La Nebrija reserva sedes en Avilés en Camposagrado, Maqua y Álvarez Acebal

Fin de la negociación: Windar despedirá esta misma semana a 23 trabajadores

Zafarrancho de obras en los Telares: vuelven los trabajos para completar la 'marquesinona' de la estación de Avilés

Un experto conocedor del sector de refractarios: así era "Gallego", el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón

Corvera limpiará los márgenes de la "Y" después de cuarenta años

Castrillón se rinde a las jornadas de las setas, con concurso de tapas

