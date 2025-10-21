Mariscal imprime el sello de "Cobi" a la escayola de Monteserín
La mascota de Barcelona'92, en el yeso de la regidora avilesina tras la exposición del creador valenciano en la ciudad
Lne
Avilés
Javier Mariscal optó por una figura alejada de los convencionalismos para plasmar a "Cobi" como mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Ese genial dibujo del creador valenciano es el que luce estos días en la escayola de la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, tras una caída el pasado septiembre.
La visita del artista el pasado fin de semana a la ciudad para inagurar la exposición "Mariscal dialoga con Miranda" permitió al valenciano dejar el sello de "Cobi" en el brazo escayolado de la regidora, como se ve en la imagen que acompaña a estas líneas.
