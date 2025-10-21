Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de la negociación: Windar despedirá esta misma semana a 23 trabajadores

El comité de empresa rechaza la última oferta de la compañía, que reduce el número de afectados y amplía las condiciones económicas

Afectados por el ERE durante una concentración ante la Consejería de Industria y Empleo.

Afectados por el ERE durante una concentración ante la Consejería de Industria y Empleo. / EUROPA PRESS

Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Los despidos se consumarán esta misma semana en Windar Wind Services. La dirección de la compañía cedió y acudió ayer finalmente al SASEC, pero no hubo acuerdo.

En otra negociación posterior entre la dirección de Windar y el comité de empresa acabó con una contraoferta de la multinacional que se tradujo en que los iniciales 27 despidos serán finalmente 23, excluyendo a los dos trabajadores de mayor edad y siempre que el ERE se apruebe.

La indemnización se elevará a 25 días por año, con un máximo de 14 mensualidades (antes eran 23 y 13 meses de tope).

Oferta social

Además, la empresa había ofrecido una bolsa de trabajo para volver a incorporar a los afectados a la plantilla en el plazo máximo de dos años, y un plan de recolocación con una empresa externa para facilitarle la incorporación a otra empresa. Su carácter es voluntario, y quien no se adhiriera, recibiría el importe íntegro del coste de ese servicio junto con la liquidación.

La propuesta es "insuficiente" para los representantes de los trabajadores, que de hecho no la firmaron, y han convocado para esta mañana una asamblea para decidir los pasos a seguir.

"No solo es que la propuesta sea insuficiente, lo peor es que la empresa se ha mostrado inflexible, cuando tiene capacidad de realizar reubicaciones en otras sociedades del grupo y de aplicar otras medidas que permite la ley, como dedicar tiempo a formación o reducir las jornadas. Pero las ha descartado", señalaron desde la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias.

