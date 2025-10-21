Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa

El fondo de inversión Triangular Capital ha suscrito un contrato de alquiler con opción a compra para ubicar en las antiguas naves de Suincasa a una de sus empresas, Prefabricados de Cudillero (Precusa). La idea es centralizar en ella toda su actividad de almacenaje y logística, según confirmaron las distintas fuentes consultadas.

La sociedad Dawall, propiedad de Daniel Alonso Villarón –propietario de la fábrica de bicicletas MMR– adquirió en 2024 la nave de Suincasa, en la margen izquierda de la ría.

El objetivo de esta inversión era –y es– aprovechar instalaciones obsoletas y emblemáticas para generar nueva actividad económica y empleo local.

La antigua Suincasa se dedicaba al almacenamiento y venta de materiales de construcción. Se trata de un inmueble de unos 9.000 metros cuadrados y la idea de su propietario era destinarla a negocios que pueden abarcar desde empresas tecnológicas hasta de ensamblaje o montaje. La licencia municipal no permite la fabricación industrial.

La historia

Y son precisamente estas singularidades las que han "encajado" en el plan de Triangular Capital para Precusa, empresa dedicada al diseño y fabricación de todo tipo de estructuras metálicas y módulos destinados a diferentes usos en construcción, industria y servicios.

Precusa Inició su actividad en el año 2000 y llegó a tener 130 empleados y un volumen de facturación cercano a los 12 millones de euros anual. En su cartera de clientes figuraban la OTAN, el Ministerio de Defensa –con encargos especiales para lugares como Kosovo–, o grandes compañías eléctricas y petroleras como Iberdrola, BP, Elf, y Shell.

Las dificultades llegaron con la crisis económica, que la llevó a presentar un concurso de acreedores del que salió gracias a la venta de las instalaciones que ocupaba en Valdredo. Eso ocurrió en 2017 y fue entonces cuando se trasladó a Gijón.

El grupo inversor

La empresa pertenece ahora a Triangular Capital, el grupo que desarrolla el último proyecto residencial para el edificio de Precios Únicos y promueve el acondicionamiento del edificio ubicado en el número 3 de la plaza de España, donde se ubicaba el antiguo geriátrico "La Fontana" como establecimiento hotelero de una estrella.

El grupo Triangular Capital muestra a Precusa en su página web como "nuestra constructora industrializada. Fabricamos viviendas de alta calidad con tiempos de ejecución reducidos, costes optimizados y un sistema 100% escalable. Evolucionamos hacia una construcción como industria: más rápida, más limpia y más eficiente".

La firma DOOS (Dual Origin of Structure) es otra constructora industrializada propiedad del grupo.