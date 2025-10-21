El PP, al gobierno de Corvera sobre las cuentas: "Hay oscurantismo"

El PP de Corvera cargó ayer contra el gobierno del PSOE por no darles conocer hasta ahora el contenido del presupuesto de 2026. "Van a presentar las cuentas el martes y ni una sola reunión. Hablan de consenso y participación, pero luego funcionan con oscurantismo total, como si el Ayuntamiento fuera su cortijo", señala el portavoz popular, Alejandro Méndez. "Ni rastro de diálogo con la oposición, ni ganas de escuchar otras voces. Esto no es gestión, es sectarismo político", añadió. El gobierno inició ayer una ronda de asambleas ciudadanas que abarcarán las siete parroquias del concejo hasta el viernes.

Méndez entiende que la labor del gobierno "es una falta de respeto gravísima hacia el PP y al resto de grupos de la oposición y los corveranos". "Cuando el PSOE excluye a la oposición, está dejando fuera a una parte importante del municipio", remató el portavoz popular que quiso hacer un paralelismo con la política nacional: "En España llevamos varios años sin presupuesto y en Corvera, aunque los tenemos, actúan igual que en el gobierno central, a espaldas de la oposición. Está claro que para merecer ser interlocutor del PSOE es necesario ser un prófugo de la justicia o un antiguo miembro de la ETA".

Un presupuesto de 28,7 millones

El PSOE de Corvera presentará en el Pleno del martes 28 su proyecto de presupuestos para 2026. Las cuentas alcanzan los 28,7 millones de euros "gracias a posibles ingresos extraordinarios previstos", mientras que el techo de ingresos ordinarios se sitúa en 21.153.505 millones.