El PP de Gozón, sobre la ruptura del acuerdo de gobierno entre IU y PSOE: "Era el final esperado"

La ruptura del pacto de gobierno en Gozón donde el PSOE mantenía un acuerdo con IU ha comenzado a recabar las primeras reacciones. Ha sido, precisamente, desde las filas del PP que han realizado su primera valoración al respecto remontándose no ya a la asamblea de IU que dio luz verde este lunes a romper el apoyo de la coalición al PSOE para mantenerse en la Alcaldía sino a la "inacción de gobierno" acumulada desde hace varios meses. Y definieron el último episodio de las 'crisis' acumuladas en este tiempo como "el final anunciado de un pacto".

"Desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Gozón se ha informado por diferentes medios, de la inactividad del grupo de Gobierno de este Ayuntamiento, inactividad de la que son testigos los residentes y visitantes, que comprueban el actual abandono de nuestro concejo. La única actividad que se ha realizado, es el pago de Informes sobre diferentes estudios, el pago para proyectos y el salario de una asesora en exclusiva para tres concejales, pero después de dos años nada", denunció el portavoz de los populares en Gozón, Florentino Cuétara.

A juicio del PP, "el perdedor de esta ruptura no es IU, y tampoco es el PSOE, somos los gozoniegos y gozoniegas que llevamos dos años perdidos y un retraso en nuestro concejo de diez años", abundó Cuétara en su valoración. "Confiemos", enfatizó, "que lo que resta de legislatura, no sea también un tiempo perdido, que los representantes municipales de este Ayuntamiento, seamos capaces de trabajar por y para nuestros vecinos y visitantes, a medio y largo plazo".

"La gota que colmó el vaso"

Los militantes de IU de Gozón a aprobaron este lunes romper el acuerdo de gobierno con el PSOE. "Las continuas decisiones unilaterales" de los socialistas han motivado esta decisión de la coalición fundamentada en el último Pleno municipal, cuando los socialistas plantearon en solitario solicitar un crédito para construir el teatro Carmen y se quedaron solos en su pretensión.

"Esa fue la gota que ha colmado el vaso", expresó la coordinadora local de IU, Pilar Suárez, quien recordó que el teatro Carmen no formaba parte del acuerdo de gobierno sellado en 2023 por ambas formaciones en contraposición a la renovación integral del polideportivo de Luanco que sí figura en el pacto.