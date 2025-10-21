Reclaman una senda del Camino de Santiago de La Plata a Piedras

Varios colectivos de Castrillón se han unido para reclamar la habilitación de una senda que discurra entre La Plata y Piedras Blancas, que forma parte del Camino de Santiago a su paso por el concejo. Esas asociaciones y el Ayuntamiento consensuarán un escrito en el que instarán al Principado a incluir la ejecución de esa senda en el presupuesto de 2026 teniendo en cuenta que es una reclamación de "hace más de dos décadas". Se trata de un tramo de 900 metros sin acera y sin arcén que, además de peregrinos del Camino, es utilizado por los vecinos para desplazarse a Piedras Blancas.

El Ayuntamiento de Castrillón ha incluido a través de una modificación presupuestaria de 8.000 euros y aprobada el pasado julio para actualizar un proyecto de actuación ya redactado pero que había quedado obsoleto. Se trata de actualizar los costes del proyecto y tratar de acortar los plazos de la obra que le corresponde al Principado.