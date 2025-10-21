Récord histórico en la Rula de Avilés, que cierra una costera de millones de kilos de bonito

La Rula de Avilés ha cerrado la costera de bonito del norte de este año con récord histórico al superar los 2 millones de kilos, en concreto 2.030.000 kilos. Esta llamativa cantidad supone un 43% más de capturas que el año pasado en 5 meses -desde el 12 de mayo al 20 de octubre- por 70 barcos que realizaron 360 ventas por importe total de 8,3 millones de euros. Todas estas embarcaciones proceden de la cornisa cantábrica, de flotas gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

Estas cifras confirman la posición dominante de la Rula de Avilés en la costera de bonito, a la cabeza en subastas entre las 9 lonjas asturianas -Gijón, Tapia, Puerto de Vega, Luarca, Luanco, Candás, Llanes y Bustio - que registraron ventas de este apreciado túnido.

La jornada con más desembarco de bonito

La primera subasta tuvo lugar el 12 de mayo con 525,50 kilogramos de la embarcación "Goienkale". Y la última venta se produjo este 20 de octubre, con 3.500 kilos del barco "Itsas Lagunak". De las descargas registradas en esos 5 meses, 1.820.000 kilos correspondieron a barcos de cacea y 210.000 kilos más a la pesca de embarcaciones de tanqueo.

El día con mayor número de kilos descargados en las instalaciones pesqueras de Avilés fue el 14 de julio, cuando se produjo una subasta de más de 100.000 kilogramos procedente de 9 embarcaciones.

Comparando las capturas de este año con las de la costera de 2024, el año pasado se subastaron 1.420.000 kilogramos, mientras que este año se han alcanzado, 2.030.000 kilos. Lo que supone un incremento porcentual del 43% y 610.000 kilos más. Todos estos datos fueron ofrecidos esta tarde en rueda de prensa por el gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz.

Zonas de pesca

Las zonas de pesca fueron similares a todas las costeras, siguiendo el ciclo migrador del bonito. La pesquería para los barcos de cacea empezó en aguas próximas a las islas Azores en el mes de mayo y finalizó, tras recorrer todo el Golfo de Vizcaya, en el norte de Francia.

El gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz, aseguró que “ha sido una costera muy buena para la lonja avilesina, superando por primera vez los dos millones de kilos subastados y bastante distribuida en el tiempo”, que podría haberse alargado más ya que “a nivel estatal se ha consumido el 69% de la cuota total”.

Muñoz comentó al respecto que “los barcos de cacea pescaron en los últimos momentos principalmente bonitos de pequeño tamaño, los denominados monos, que tienen un precio más bajo y hace que los largos desplazamientos a los caladeros dejen de ser rentables”. Explicó que “los bonitos, en su viaje migrador, entran en mayo en el Golfo de Vizcaya en busca de alimento, recorren toda la Cornisa Cantábrica y se van alejando por los cantiles de Francia hacia el norte, hacia la zona de Irlanda, donde los barcos de cacea suelen a finalizar la costera.

Por su parte, explicó Muñoz, los barcos de tanqueo en este último tramo de campaña están más próximos a la costa vasca, "aunque las capturas ya están siendo escasas”.