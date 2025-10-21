Santiago Núñez, presidente de la Asociación Nacional de del caballo de deporte español: "El mundo del caballo ha de pasar de afición a profesión para ser rentable"

Santiago Nuñez es presidente de Ancades (Asociación Nacional de del caballo de deporte español) y además director del concurso hípico de Luanco, que participa estos días en un encuentro equino europeo que se desarrolla esta semana en Gozón.

¿Qué ocurre estos días en el Museo Marítimo de Luanco?

Hace un año que la organización EUnetHorse (que es un proyecto de la Unión Europea (UE) nos invitó a una reunión en Polonia y Cristina Vierna (técnico I+D+i) planteó la posibilidad de hacer un encuentro posterior en España. Yo le pedí que de hacerlo en Asturias, hacerlo en Gozón. ¿Y por qué? Porque Asturias es un ecosistema del caballo donde encontramos ganaderías hispanobretonas que se dedican a la carne, de pura sangre inglés, de salto, de paseo... el mundo del caballo está muy integrado en Asturias. En Gozón, primero porque es mi concejo y segundo, porque también es un miniecosistema dentro del gran ecosistema asturiano. Se me olvidaba hablar de nuestro caballo autóctono, el asturcón.

¿Qué queremos conseguir con este congreso? Vienen personas de nueve países diferentes a relatar sus experiencias.

No solo a contar experiencias. Van a participar ganaderos y técnicos. Hay una parte que es técnica en la que se trabajan grandes líneas como son el acceso al territorio, mejora del bienestar de los caballos, alimentación... Tras una puesta en común se generará un informe para trasladarlo a la Unión Europea. El núcleo de todo esto es poner el caballo como ganadería de alto valor dentro de la UE. Contamos con Polonia, donde siguen teniendo caballos de tiro para sacar madera de los bosques, otras experiencias para la producción de carne. Quiero decir, dentro del mundo del caballo hay diferentes tipos de ganaderías, orientadas al deporte, a la hipoterapia, de servicios, para el turismo. La mayoría de los caballos son caballos de vida, es decir, que están criados para vivir haciendo su trabajo, no para engordar, aunque también hay una pequeña parte que va a ese canal.

¿Qué peculiaridades tienen las ganaderías de caballos?

Que son inclusivas, esto quiere decir que una de las grandes líneas que tiene es hay un alto porcentaje de mujeres al frente. Además del deporte, la hípica, que es muy inclusivo, lo es también la ganadería en sí.

Le he oído comentar en alguna ocasión que además hablamos que al menos en Asturias se trata de ganaderías extensivas...

Eso es, son ganaderías respetuosas con el medioambiente. El que sea extensivo lleva aparejado varias cosas: bienestar animal, salud porque se desarrollan los caballos de una forma natural y arraigo al territorio. La inclusividad de las mujeres es absolutamente transversal en Europa. Las ganaderías que gestionan las mujeres significa fijar población en el medio rural y ese es uno de los grandes retos de la UE.

El objetivo de este encuentro es... ¿captar fondos?

Se trata de utilizar y conocer los recursos que tenemos para ponerlos en funcionamiento, para dar armas a los ganaderos para mantener sus explotaciones rentables, que mantengan bienestar animal y cumplan todas las normativas.

Es decir, es dar un paso más en el cuidado o en la atención al equino

Lo que se financia son los estudios que se realizan con esta vía. Otro de los asuntos que aborda este encuentro es que tendemos a la profesionalización, de profesionalizar a las personas que están cerca del caballo.

En las últimas décadas el animal está siendo más "respetado".

Sí, eso sin duda y eso es por la profesionalización que hablamos. Y ha empezado a formarse de forma académica, hay un gran potencial en Formación Profesional.

¿Qué es lo máximo a lo que se puede aspirar en el mundo del caballo ?

Pasar de afición a profesión. Esa es la clave. La afición es muy bonita, pero no es rentable y si no es rentable, no sobrevives. Hay una cosa muy importante y yo creo que en España tenemos una gran oportunidad en este tipo de ganadería. ¿Por qué? Porque los mayores productores de la ganadería deportiva son países centroeuropeos, en los cuales sus condiciones climáticas no son tan buenas como las que tenemos en el Norte de España. Hay un dato que a nosotros nos beneficia. Un caballo sano, sin esquilar, es termoneutral entre 5 y 25 grados, que es nuestro clima en el norte de España. Es decir, prácticamente apenas necesita nada en ese sentido.

Dice que las ganaderías de caballos ya son importantes en Asturias y en el Norte de España. Con esos datos, puede haber un crecimiento aún mayor.

Está habiéndolo ya. Ya hay un movimiento desde el sur de España a las provincias del Norte.

Asturias es un buen refugio para los caballos, entonces.

Tenemos hierba y buenas temperaturas, quizá lo que fastidie un poco más puede ser las pendientes del terreno, pero tampoco. Y a eso hay que sumar el régimen de lluvias que es bastante beneficioso.

Volviendo a la reunión del grupo de UEnetHorse, habrá visitas a ganaderías gozoniegas.

–Sí, iremos a Casa Bartuelo que combina ganadería mixto de vacuno y caballo de carne y luego, a Casa Capellán, la mía, que es de caballos de deporte. También iremos a ver asturcones y otro día, a Maeza, a Sariego.

n