Los secretos de la Muralla medieval de Avilés, al descubierto (y en manos de especialistas en historia, arquitectura y arqueología)

El Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Eneas, organiza un ciclo de conferencias dedicado a la muralla medieval de Avilés los miércoles 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, en la Casa de Cultura de Avilés. La iniciativa permitirá reunir a especialistas en historia, arquitectura y arqueología que abordarán distintos aspectos de este patrimonio.

La primera sesión correrá a cargo del historiador Román Antonio Álvarez, quien ofrecerá la conferencia "La muralla de Avilés. Noticias históricas", una aproximación al origen y evolución del recinto defensivo, levantado entre los siglos XI y XII y protagonista del desarrollo urbano de la villa.

La segunda cita tendrá como ponente a la arquitecta Andrea del Cueto Menéndez, responsable de la charla "El plan especial del casco histórico". La sesión profundizará en la relación entre la planificación urbana y la protección del patrimonio, y en cómo los restos conservados se integran hoy en el entorno urbano a través de los proyectos de recuperación. Como cierre, el arqueólogo Alejandro García hablará los resultados de las excavaciones y estudios recientes en torno al lienzo original.

Estas jornadas nacen con el propósito de difundir el valor patrimonial y el conocimiento histórico del recinto amurallado que delimitó durante siglos el núcleo fundacional de la ciudad.

Como actividad complementaria, se ofrecerán visitas guiadas a las obras de recuperación de la muralla, una oportunidad para conocer in situ los trabajos arqueológicos y de restauración que permitirán integrar este patrimonio en el paisaje urbano y turístico de la ciudad. Las fechas y horas de estas visitas se anunciarán durante la conferencia que se celebrará el miércoles 12 de noviembre como cierre de las jornadas.