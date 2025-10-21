Los secretos de la Muralla medieval de Avilés, al descubierto (y en manos de especialistas en historia, arquitectura y arqueología)
La jornadas nacen con el propósito de difundir los cambios en la cerca medieval que delimitó durante siglos el núcleo de la villa
C. J.
El Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Eneas, organiza un ciclo de conferencias dedicado a la muralla medieval de Avilés los miércoles 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, en la Casa de Cultura de Avilés. La iniciativa permitirá reunir a especialistas en historia, arquitectura y arqueología que abordarán distintos aspectos de este patrimonio.
La primera sesión correrá a cargo del historiador Román Antonio Álvarez, quien ofrecerá la conferencia "La muralla de Avilés. Noticias históricas", una aproximación al origen y evolución del recinto defensivo, levantado entre los siglos XI y XII y protagonista del desarrollo urbano de la villa.
La segunda cita tendrá como ponente a la arquitecta Andrea del Cueto Menéndez, responsable de la charla "El plan especial del casco histórico". La sesión profundizará en la relación entre la planificación urbana y la protección del patrimonio, y en cómo los restos conservados se integran hoy en el entorno urbano a través de los proyectos de recuperación. Como cierre, el arqueólogo Alejandro García hablará los resultados de las excavaciones y estudios recientes en torno al lienzo original.
Estas jornadas nacen con el propósito de difundir el valor patrimonial y el conocimiento histórico del recinto amurallado que delimitó durante siglos el núcleo fundacional de la ciudad.
Como actividad complementaria, se ofrecerán visitas guiadas a las obras de recuperación de la muralla, una oportunidad para conocer in situ los trabajos arqueológicos y de restauración que permitirán integrar este patrimonio en el paisaje urbano y turístico de la ciudad. Las fechas y horas de estas visitas se anunciarán durante la conferencia que se celebrará el miércoles 12 de noviembre como cierre de las jornadas.
