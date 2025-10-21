SIlvia Argüelles, reelegida presidenta de Amigos del País

La asamblea de socios de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca acordó ayer, por unanimidad, reelegir a Silvia Argüelles como presidenta de la junta directiva de la entidad. En su equipo de trabajo para esta nueva etapa le acompañan: Borja Buenaposada, como vicepresidente; Juan García, secretario; Fran Vega, tesorero; Virginia Tristán, Susana Á. Otero y Juan Prieto, como vocales. En la asamblea de este lunes también se dio cuenta de las actividades desarrolladas a lo largo del año en curso y se plantearon estrategias y el plan de acción de futuro, por parte de la presidenta, con la oportunidad de incorporar sugerencias de los socios al respecto.